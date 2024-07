“Tiene esa falencia...”: La dura crítica a gestión de René de la Vega que realizó candidata a alcaldesa por Conchalí

Una dura crítica contra la gestión del alcalde de Conchalí René de la Vega, realizó la candidata al sillón municipal del Partido Republicano Macarena García-Huidobro, quien en conversación con Estación Publimetro en Vivo consideró que el excantante “no escucha a los vecinos. Ese es el pilar fundamental de todo”.

Dentro de las medidas pocos populares que realizó el excantante, fue que “le subió mucho las patentes a los feriantes”, comentó la candidata, revelando que las críticas de los comerciantes es que “además nos tienen unos baños horribles”.

“Yo creo que él no tiene malas intenciones, lo que pasa es que le hace falta gestión. Que los vecinos sean escuchados por él. A mí me parece que tiene esa falencia de no estar tan involucrado con las necesidades de los vecinos”.

“Es la única explicación que yo tengo, porque es una comuna que está muy abandonada y los vecinos así se sienten”, criticó la candidata, hermana de la conocida animadora Titi García Huidobro.

“Nosotros tenemos que escuchar a las personas y saber cuáles son sus necesidades, porque es la única forma de poder mejorar la calidad de vida de ellos. Creo que eso es lo que falta a su gestión”, comentó a este medio.

Su plan en contra de la delincuencia

Tal como la organización de la cual es vocera, su enfoque está en la delincuencia y la seguridad de la comuna del norte de Santiago. Uno de los casos que denunció sobre la deficiencia en la seguridad del sector es que ella aseguró que Conchalí entró año desfasado al plan “Calle sin violencia”, debido a que le faltaban tres homicidios para calificar, se necesita el registro de 10 asesinatos para ingresar.

El plan se lanzó en abril de 2023 y se anunció la integración de la comuna a dicho proyecto a finales de julio del mismo año. Su ingreso tardío efectivamente se dio después de una actualización de las bases del Observatorio de Homicidios sobre la cantidad de homicidios registrados en 2022. Este cambio aumentó la cifra de asesinatos en Conchalí, lo que permitió su ingreso al plan, según lo informado por 24 Horas.

De igual forma, García-Huidobro apuntó a la calle Zapadores que sirve como una “fuga de criminales”, quienes ocupan a Conchalí como una vía de escape debido a la conectividad de la comuna. Los vecinos aseguran que mientras escapan a toda velocidad en muchas ocasiones terminan en colisiones que afectan a los vecinos de la comuna, para regular esto, propone instalar pórticos con lector de patentes.

Macarena García-Huidobro señaló que en la comuna existe un déficit de 70% de Carabineros, por lo que los vecinos se sienten inseguros ya que también existen menos rondas del personal policial dentro de Conchalí. Ante esto, dijo que “yo como alcaldesa si veo que mi comuna tiene un 70% de déficit de Carabineros (...) yo me encadeno al Ministerio del Interior para exigir más seguridad y qué se puede hacer para nuestros vecinos, que es un tema que los tiene muy preocupados”

Con respecto a si está de acuerdo con la presencia de militares en la calle para combatir la delincuencia, Macarena señaló que prefiere reforzar la seguridad municipal, quienes son los primeros en llegar al lugar del delito y se encuentran ante los delincuentes sin igualdad de condiciones, ya que no cuentan con el armamento necesario.