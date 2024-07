Dan a conocer nuevos antecedentes en contra de Cristián Campos: correo electrónico sería clave en la investigación

Durante esta jornada se dieron a conocer nuevos antecedentes de la denuncia que interpuso la Fundación Para la Confianza –en representación de Raffaella Di Girolamo- en contra Cristián Campos por el delito de abuso sexual infantil reiterado.

Cabe recordar que en primera instancia, T13 expuso el testimonio de la psicóloga al magistrado, dando cuenta de las acciones del actor en contra de la mujer cuando solamente tenía 17 años de edad.

Ahora, el mismo medio, reveló que los demandantes presentaron un correo electrónico como nuevo elemento de prueba. Se trata de un escrito de Claudia Di Girolamo hacia Cristián Campos.

“Mi mamá me pidió autorización para enviarle un correo electrónico a Cristián. Me lo envió a mí primero para leerlo, yo la leí, pero no recuerdo qué decía, solo que ella sabía lo que había pasado. Yo le dije a mi mamá que ella podía enviarle lo que quisiera”, manifestó Raffaella Di Girolamo.

“Tiempo después me enteré que Cristián respondió ese correo, pero ella no me había querido decir”, expresó.

Según el relato de la psicóloga al magistrado, recién en abril supo que el actor le respondió a su progenitora: “Decía que él no era una mala persona, que no era la persona que describía y que jamás había abusado de alguien y que toda su gente cercana, su familia y amigos confiaban en él y no era la persona que describía en su correo”, detalló Di Girolamo.

De hecho, el abogado detalló que Campos habría contestado el mail un mes después. “Ese tipo de antecedentes no son comunes en estos casos, lo normal es que no haya mucho rastro de estas situaciones”, explicó Juan Pablo Hermosilla.

Claudia Di Girolamo confirma dichos de su hija

Por otra parte, Raffaella Di Girolamo también expusó: “Cuando develé los hechos a mi madre, esto fue alrededor de los 40 años, ella me dice: ‘Yo encontré a Cristián en tu cama desnudo’. Después me explicó que Cristián estaba acostado desnudo a mi lado en mi cama y que en ese momento ella le habló y que trató de despertarme y que me habló, pero yo miré a Cristián, hice un gesto como de asco y seguí durmiendo. También me contó mi mamá que le llamó la atención que la ropa de Cristián estaba doblada en la silla que estaba en la pieza”.

En este contexto, es donde el abogado Juan Pablo Hermosilla aseguró que Claudia Di Girolamo confirmó los dichos de su hija. “Ella no solo ratifica el hecho, sino que cuenta los detalles, cuenta cómo se trató de justificar él”, declaró.