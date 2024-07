La última aventura de Claudio Reyes: revelan inédito proyecto que preparaba antes de morir

El reconocido comediante chileno Claudio Reyes, famoso por su icónico personaje “Charly Badulaque” y el “Huaso Clemente”, estaba trabajando en un proyecto desconocido antes de su fallecimiento. Así lo reveló su amigo cercano y doble oficial, Juan Pablo Benito, quien dio a conocer los detalles en una conversación con Priscilla Vargas y José Luis Repenning durante el programa “Tu Día”.

Juan Pablo Benito, corresponsal de “Tu Día” en la región del Maule, era amigo personal de Claudio Reyes, quien falleció este fin de semana producto de un infarto mientras celebraba el cumpleaños de un amigo. Benito compartió que Reyes estaba trabajando en un proyecto especial antes de su repentina muerte.

“Él tenía esta enfermedad, la hipertensión. Estaba con medicamentos, era muy riguroso con las pastillas. Cuando teníamos la oportunidad de reunirnos en una mesa tenía esa mentalidad de sus medicamentos, estaba muy presente de lo que estaba ocurriendo”, partió dando a conocer Benito, respecto a las enfermedades de base que aquejaban al comediante.

Pero eso no fue todo. De inmediato el reportero dio a conocer un reciente trabajo que estaban preparando juntos, y que no se pudo llevar a cabo tras la repentina muerte del actor. Se trataba nada menos que de un Podcast que quería hacer para contar la historia de ambos por los años 2000.

“Habíamos compartido hace muy pocos días a través del teléfono. Estábamos preparando la puesta en escena de un podcast muy entretenido que no pudimos cumplir, no pudimos llegar a esa instancia. Él me dijo: ‘Estando en Longaví, voy y hacemos esto que tantas ganas tenemos’, de contar nuestra historia que nos reunió entre los años 1999 y 2000″, relató.

Reyes ya había sufrido un infarto

La noticia de la muerte de Claudio Reyes fue confirmada a T13 por el alcalde de Longaví, Cristián Menchaca, y el hermanastro del comediante, Cristian Garcés Norambuena, quienes expresaron su profundo pesar por la pérdida del querido actor.

En una entrevista anterior, Claudio Reyes había compartido detalles sobre su salud en el programa Not News con Nicolás Larraín, en el año 2023, revelando que por esos días había sufrido su primer infarto. “Tengo enfermedades de base: hipertensión, diabetes, que fue lo que influyó, según dijo el doctor”, explicó Reyes.

En esa ocasión, relató el episodio del infarto que había sufrido unas semanas antes. “Ese día domingo fui a hacer deportes, llegué, me bañé, me senté a almorzar y me empecé a sentir como el loli. Me dolía todo. Es una cosa que no se puede explicar. Pensé que era la comida, la deje a un lado, y me voy sintiendo más mal y más mal”, recordó.