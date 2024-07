El Gobierno presenta proyecto de Ley Integral de Salud Mental

El programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric es claro sobre un tema que se empezó a concretar este jueves.

En el punto 10 del espacio dedicado al ámbito sanitario se promete desarrollar una Ley Integral de de Salud Mental, “que potenciará el desarrollo de una red organizada en el modelo comunitario de salud mental, y asegurará su adecuado financiamiento”.

Y este jueves, en una actividad en la comuna de San Antonio, el gobernante firmó junto a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, el proyecto de la iniciativa gubernamental que aspira a mejorar la calidad y la oportunidad de atención en la red de salud, además de promover la inclusión social y reforzar el reconocimiento del respeto a la dignidad y a los derechos humanos de las personas.

Se pretende armonizar diversos cuerpos legales para procurar el adecuado respeto hacia las personas en este aspecto. Y también se plantea crear un Comité Interministerial de Salud Mental, que elaborará una Política Nacional de Salud Mental y su plan de acción, que guiará al Estado respecto del asunto.

Cabe recordar que un estudio publicado este año por la Universidad Católica y la ACHS, la octava versión del “Termómetro de la Salud Mental”, mostró que uno de cada cuatro chilenos presenta síntomas de ansiedad.

Y a pesar de ello y de sentir la necesidad de consultar a un profesional de la salud, cerca de 400 mil personas no pudieron hacerlo, y la falta de financiamiento es indicada como la razón más común de tal situación (47,4%). Siguen como explicaciones para no consultar no poder conseguir una cita/hora (38,7%), querer enfrentar el problema solos (24,5%) y falta de cobertura en su plan de salud (24,6%).

“Estamos cumpliendo con los miles de niños, jóvenes y adultos que necesitan del compromiso del Estado. El proyecto busca mejorar la calidad y la oportunidad de la atención en la red de salud, promover la inclusión social y abordar las necesidades de las personas con enfermedades y padecimientos mentales.”.

“Es importante romper los estigmas y decir fuerte y claro que la salud mental importa y debe ser un derecho, tan importante como la salud física y tradicional” , señaló Gabriel Boric, quien también visitó el Centro de Salud Mental Comunitario Litoral de San Antonio.

