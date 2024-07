“Fue muy terrible”: habló el padre de la joven que fue asesinada en la comuna de Florida

Este miércoles 17 de julio lamentablemente se encontró sin vida a la joven de 23 años, Daniela Olate, en la comuna de Florida de la Región de Biobío. Ella abandonó su casa, en el sector El Álamo, al mediodía de este martes 16 de julio. Se dirigía a Florida a entregar medicamentos a su abuela, y la última señal que tuvo su familia fue que abordó un automóvil particular.

PUBLICIDAD

Daniela le avisó a su hermana que se subió al auto de un hombre que la ofreció a llevarla. Ella le pidió que le mandara la ubicación en tiempo real, pero no llegaron los mensajes al celular de la joven. A los 10 minutos perdieron el rastro de su paradero.

De inmediato se activó una frenética búsqueda en Florida y los alrededores, hasta que Carabineros recibió este miércoles 17 la alerta sobre el hallazgo de una persona fallecida en el sector Lo Carrasco, en la misma comuna, en un sitio de plantaciones forestales.

El testimonio de los familiares

El tío de la joven, Pedro Olate, habló con Meganoticias y comentó que “ella volvió hacia el paradero a tomar el bus de regreso a su casa. Lo único que sabemos es que un auto le paró y se ofreció para traerla. El encargo de sus padres era que no tomara cualquier vehículo. No sabemos qué pasó, si la obligaron o fue voluntario... no lo sabemos”.

Posteriormente, el padre de Daniela, Luis Olate, entregó su sensible testimonio tras la muerte de su joven hija. “Era una niña muy alegre de 23 años, jovencita, y no se merecía esa muerte. Mi señora le pidió que fuera a dejarle los medicamentos a su abuelita y resulta que encontró la muerte en su trayecto hacia la casa. Fue muy terrible. Mi esposa está muy destrozada”, declaró.

“Ella solo estaba descansando para buscarse un trabajo en lo que había estudiado y salir adelante. Tenía muchos proyectos, muchos proyectos en su mente”, agregó el padre de Daniela, quien había estudiado Técnico en Laboratorio Clínico.