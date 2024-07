Impacto en BioBío: Hallan sin vida a joven que desapareció tras subir al automóvil de un extraño

Impacto ha causado en la Región del BioBío el hallazgo del cadáver de una joven que se encontraba desaparecida desde hace un poco más de un día, en la comuna de Florida.

Daniela Antonia Olate Venegas, de 23 años, abandonó su casa, en el sector El Álamo, al mediodía de este martes 16 de julio. Se dirigía a Concepción y la última señal que tuvo su familia fue que abordó un automóvil particular.

De inmediato se activó una frenética búsqueda en Florida y los alrededores, hasta que Carabineros recibió este miércoles 17 la alerta sobre el hallazgo de una persona fallecida en el sector Lo Carrasco, en la misma comuna, en un sitio de plantaciones forestales, según consigna T13.

De acuerdo con lo informado por la Brigada de Homicidios de la PDI, el cadáver corresponde a Daniela Olate.

Según información preeliminar, se habrían hallado claras señales de intervención de terceros en el deceso de la joven.

Aborda el automóvil de “un caballero”

Daniela se encontraba en un paradero a la espera del bus que la conduciría a la capital regional, en un trayecto de no más de una hora. Era día feriado e iba a dejarle unos medicamentos a su abuelita.

Poco rato después tomó contacto vía WhatsApp con su hermana y le avisa que subió a un automóvil.

“Un minuto después de subirse a ese vehículo me manda un mensaje y me dice: ‘me voy a ir con un caballero’”, señaló la hermana de Daniela a BioBío Chile.

La joven le envió su “ubicación actual” a través de la misma red social, pero su hermana se preocupó y le solicitó de vuelta que enviara su “ubicación en tiempo real”. No respondió.

“Después de 10 minutos la empecé a llamar y no me contestó... el teléfono apagado, ya no le llegaban los mensajes, nada”, describió lo sucedido.

La hermana advirtió que el viaje es de máximo una hora y “no hay ningún motivo por el que no haya llegado a casa. Me dijo que llegaría a hacer almuerzo. No estaba peleada con nadie”, aseguró.