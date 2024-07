Joe Biden anunció su apoyo a Kamala Harris para que se convierta en la candidata presidencial del partido Demócrata

Este domingo, el actual mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la baja de su candidatura a las próximas elecciones presidenciales, en donde se iba a enfrentar a Donald Trump. Junto a esta información, él comunicó su apoyo a su vicepresidenta, Kamala Harris, en la carrera a la Casa Blanca.

“Mis compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación y enfocar todas mis energías en mi labor como Presidente por lo que queda de mi mandato. Mi primera decisión como el nominado del partido en 2020 fue escoger a Kamala Harris como Vicepresidenta, y fue la mejor decisión que he hecho”, partió en un anunció en su cuenta de X (Twitter).

“Hoy día quiero ofrecer todo mi apoyo y endoso a Kamala para que sea la nominada de nuestro partido este año. Demócratas, es tiempo para que nos unámonos y derrotemos a Trump. Hagámoslo”, cerró Joe Biden, quien también publicó un enlace para donar al partido Demócrata.

La baja de la candidatura de Joe Biden

Durante esta tarde, Joe Biden comunicó la baja de su candidatura a través de su cuenta de X. “Ha sido el mayor honor de mi vida servir como su presidente. Y si bien ha sido mi intención buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y el país es que renuncie y me concentre exclusivamente en cumplir con mis deberes como presidente por el resto de mi mandato”, afirmó.

“Voy a dirigirme a la nación más tarde en la semana con más detalles sobre mi decisión. Por ahora, quiero expresar mi más profunda gratitud a todos quienes han trabajado duro para verme reelecto. Quiero agradecer a la vicepresidenta Kamal Harris por ser una extraordinaria compañera en este trabajo. Y quiero expresar mi sincera apreciación a la gente de Estados Unidos por la fe y confianza que han depositado en mí”, continuó.

“Yo todavía creo y lo que siempre he creído: no hay nada que los estadounidenses no pueden hacer, cuando lo hacemos juntas. Solo tenemos que recordar que somos los Estados Unidos de América”, cerró.