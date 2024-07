Sernac inicia investigación contra tienda Divina Store por venta de “devoradores de grasa”

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó que la investigación afecta a la tienda online DivinaStore.cl, la cual se dedica a comercializar “diversos productos que aluden a ser “devoradores de grasa” y otros relacionados a tonificar el cuerpo, pudiendo eventualmente afectar la salud de las y los consumidores que los adquieran”.

PUBLICIDAD

Desde el organismo explicaron que se ofició “a su representante legal, con el objeto de que puedan comprobar la veracidad de las afirmaciones publicitarias que hacen el sitio web”, agregando que “la publicidad de este tipo de productos se caracteriza por una estrategia comercial agresiva, donde les atribuyen diversas propiedades, como bajar de peso o mejorar la salud, que eventualmente exageran o incluso no poseen, usando, además, mensajes que apelan a la autoestima de los usuarios”.

El director nacional del Sernac, Andrés Herrera, puntualizó que “estos productos no solo no cumplirían con el objetivo para el cual fue supuestamente promocionado, sino que además pueden poner en riesgo la salud y la seguridad de los consumidores que los adquieran”.

Según la Ley del Consumidor, “la información que se consigne en los productos, etiquetas, envases, empaques o en la

ublicidad y difusión de los bienes y servicios deberá ser susceptible de comprobación y no contendrá expresiones que induzcan a error o engaño”, señaló el Sernac en un comunicado.

“Este tipo de productos no son medicamentos ni cosméticos, por ende, no requieren registro del Instituto de Salud Pública (ISP). Por lo anterior, no pueden contener fármacos, ni tampoco hacer declaraciones terapéuticas”, indicaron desde el organismo.

Recomendaciones

Desde el Servicio Nacional del Consumidor añadieron que es importante que las personas “evalúen críticamente la publicidad y no se dejen llevar por promesas que parecen demasiado buenas para ser verdad”, detallando que “la publicidad debe ser veraz, oportuna y susceptible de ser comprobada, especialmente en los atributos que se le atribuyen a los “productos milagro” que se comercializan”.

Asimismo, se indicó que “todo consumidor que sufra daños por un producto que no cumple con su promesa, o que no contaba con los permisos respectivos, tiene derecho a exigir las indemnizaciones correspondientes”.