Karla Rubilar descarta quiebre con Codina y asegura que será candidata en Puente Alto: “Mi lugar está en esta comuna”

Karla Rubilar descartó este viernes tener un distanciamiento con el actual alcalde de Puente Alto, Germán Codina, y aclaró que pese a haber recibido una propuesta para ser candidata a gobernadora metropolitana se decidió por ser la carta de Chile Vamos para la alcaldía de la populosa comuna del sector suroriente de la capital.

PUBLICIDAD

La médico cirujana salió al paso de esta forma a las últimas declaraciones de Codina, quien aseguró este viernes en entrevista con un medio de circulación nacional, que Rubilar lo había borrado de su WhatsApp pese a la campaña que él hizo por lanzar su candidatura en las próximas elecciones municipales.

La confirmación de Karla Rubilar

“Como el alcalde Germán Codina bien sabe. He vivido semanas de una situación familiar de salud muy dura, que me ha mantenido alejada de la comuna y ha ocupado gran parte de mi tiempo. Además de generarme una reflexión sobre mi futuro político”, inició Rubilar, en un registro audiovisual publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde si bien reconoció haber sido tentada para postular al cargo de Gobernadora de la RM, aclaró que lo suyo es buscar el sillón edilicio de Puente Alto.

“Durante estas semanas he recibido además el ofrecimiento formal para ser candidata a la gobernación metropolitana, porque existen encuestas que dicen que yo ganaría esa elección. Y si bien ser intendenta de la Región Metropolitana ha sido uno de los cargos más hermosos que he tenido a lo largo de mi vida, y agradezco enormemente a todos quienes creen que yo podría ser una gran gobernadora, lo cierto es que después de conversar con mi familia, con mis amigos, e incluso yo que soy creyente, de pedirle ayuda a Dios, he llegado al convencimiento de que mi lugar está en la comuna de Puente Alto”, apuntó la doctora, quien enfatizó en su deseo de postularse como la carta de Chile Vamos para reemplazar en el cargo a Codina.

He llegado al convencimiento de que mi lugar está en la comuna de Puente Alto — Karla Rubilar

“¡Yo quiero ser alcaldesa de la comuna de Puente Alto! Voy a vivir en Puente Alto, para vivir sus sueños y sus dolores, y para compartir con ellos este sueño de tener un Puente Alto mucho mejor para todos”, confesó.

“Es por eso que le agradezco enormemente a todos quienes me han acompañado y han comprendido el proceso que he vivido. Y quiero pedirle a ellos también que me ayuden a tener la fuerza para enfrentar este desafío, y para lograr convertirme el 27 de octubre en la primera mujer alcaldesa de Puente Alto. Estoy segura que juntos lo vamos a lograr”, finalizó.