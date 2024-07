Mamá de Ámbar Cornejo confesó que junto a Hugo Bustamante mataron a la joven para “cobrar el IFE”

La periodista Ivonne Toro, quien hizo una serie de entrevistas para su libro de investigación, “La niña Ámbar”, relató la conversación que tuvo con la madre de Ámbar Cornejo, Denisse Llanos.

La mujer junto a su pareja, Hugo Bustamante, asesinaron a la joven de 16 años, y su cuerpo fue encontrado enterrado en su propio domicilio.

Toro conversó con Mega y explicó que Llanos “no se arrepiente” de haber participado del asesinato de su propia hija. Pero tampoco de otros hechos cometidos hacia atrás y que marcaron la sufrida vida de Ámbar.

“Cuando ella denuncia a su primer agresor sexual (su padrastro) su dolor es que perjudicó a su mamá. Ella, frente a este desamor absoluto por parte de Denisse, responde con cariño, más allá de que el trato de ella fuera agresivo”, explicó Toro.

La motivación del macabro crimen

Toro entrevistó a Llanos y también a Hugo Bustamante, quien terminó confesando otros dos crímenes. La periodista reveló el detalle de frialdad que tuvo en la conversación la madre de la adolescente.

“Con una frialdad absoluta, Denisse diciéndome ‘también la matamos porque queríamos la plata del IFE’; tú lo ves y dices, hay cosas que no tienen explicación”, afirmó Toro.

“Me quedó la sensación de que no se arrepiente, porque en algún minuto, en una conversación, ella me dice: ‘lo peor de todo esto es que ahora estoy sola’. Hay una niña que fue asesinada que es su hija... Hay una mujer que hoy está sola, que es su madre, pero para ella lo peor es que ella está presa, sola y no puede conversar, no puede pasarlo bien”, desclasificó Toro.

Otra de las cosas que a Toro le llamó la atención es que al preguntarle a Bustamante sobre los días en que Ámbar era buscada, él los calificó de “complejos” porque “quería hacer empanadas, pero no pude porque había mucha gente afuera de su casa”.