Gobierno de Venezuela exige salida de diplomáticos chilenos del país tras no reconocer supuesto triunfo de Maduro

El canciller venezolano Yván Gil anunció a través de sus redes sociales, que el gobierno de Venezuela ordenó la expulsión del personal diplomático de Argentina, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Uruguay y Chile y también el retiro de sus propios representantes en estos países.

Estas naciones latinoamericanas han desestimado reconocer el supuesto triunfo de Nicolás Maduro, en las elecciones presidenciales realizadas este domingo 28 de julio.

“La República Bolivariana de Venezuela expresa su más firme rechazo ante las acciones injerencistas y declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha, subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los postulados ideológicos del fascismo internacional, tratando de reeditar el fracasado Grupo de Lima. Estos gobiernos intentan desconocer los resultados electorales de los Comicios Presidenciales del domingo 28 de julio de 2024, que dieron la victoria a Nicolás Maduro Moros como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el nuevo período constitucional 2025-2031″, indica la primera parte del comunicado.

“El Gobierno Bolivariano enfrentará todas las acciones que atenten contra el clima de paz y la convivencia que tanto esfuerzo ha demandado al pueblo venezolano, y por ello rechazamos los pronunciamientos injerencistas y de asedio que intentan desconocer la voluntad del pueblo venezolano”, reiteraron.

Posición de Chile

El Presidente Gabriel Boric manifestó en su cuenta de “X” que “el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer”.

Y luego agregó: “La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”.

En la misma línea, y de manera casi paralela, el canciller de Chile Alberto van Klaveren, también en su cuenta de X, ex Twitter, escribió: “Ante la situación venezolana, creemos que es importante esperar la opinión de los observadores internacionales así como el examen de todas las actas, que deberán ser revisadas por la oposición. Nos vamos a abstener de reconocer cualquier resultado que no sea verificable”.