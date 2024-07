Encuesta CEP: Dupla Evelyn Matthei-Michelle Bachelet lidera evaluación positiva

Como siempre, una nueva versión de la ya tradicional Encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP, que se realiza desde 1987) mueve el ambiente nacional. Y esta martes no hubo excepción con la entrega de la 91ª edición de la muestra, correspondiente a junio y julio.

Un total de 1.478 personas fueron entrevistadas en sus hogares en 118 comunas del país entre el 31 de mayo y el 14 de julio 2024.

Y sobre la evaluación del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, independiente de la posición política del consultado, un 27% lo aprueba, mientras que un 61% desaprueba. Un 9% no aprueba ni desaprueba, y un 3% no sabe o no responde.

La coordinadora del área de Opinión Pública del CEP, Sandra Quijada, señaló al respecto que “acá observamos en la serie que no hay cambios estadísticamente significativos con la medición anterior de la encuesta (septiembre-octubre de 2023), puesto que hubo un aumento en la aprobación del 26% al 27%, y se ha mantenido en esa línea”.

Lo que se ha ido consolidando es la probabilidad de que se repita a fines de 2025 el escenario de la elección presidencial de 2013, cuando Michelle Bachelet y Evelyn Matthei fueron al balotaje y ganó la primera.

Aunque en la última Encuesta CEP no se preguntó por las preferencias presidenciales, ellas lideran las preferencias en la evaluación de los personajes públicos mejor evaluados.

La alcaldesa de Providencia encabeza la nómina en ese aspecto bajo los prismas “Muy positiva+Positiva” con un 47%, pero la exPresidenta la sigue muy cerca con un 45%). En un sorpresivo tercer puesto se ubicó el edil de Maipú, Tomás Vodanovic, con un 40%. Y los tres tienen las siguientes percepciones “Muy negativa+Negativa”: 25% Matthei, 24% Bachelet y 23% Vodanovic.

“Los chilenos quieren avances concretos en su calidad de vida. Y eso lo ven reflejado en los gobiernos locales. Agradezco el cariño que se refleja en esa medición” , dijo Evelyn Matthei sobre el sondeo.

Desde las “huestes bacheletistas” se pronunció el diputado PS Daniel Manouchehri, quien dijo que “la Encuesta CEP está reflejando una buena noticia para Chile. Hay una candidata como Evelyn Matthei que lleva años en campaña, y hoy la exPresidenta Bachelet, sin campaña, tiene prácticamente la misma imagen positiva la candidata Matthei.Esperamos que la exPresidenta tome la decisión de ser candidata presidencial porque el país la necesita”.

En el punto opuesto, los políticos peor evaluados son la presidenta de la Cámara Baja, la diputada PC Karol Cariola con un 53%. El mismo resultado obtuvo el senador y renunciado presidente de la UDI Javier Macaya, afectado por la condena contra su padre Eduardo Macaya por abusos sexuales a dos menores.

Les siguen en este aspecto el presidente del PC Lautaro Carmona (52%), la vocera de Gobierno Camila Vallejo (también PC, con 51%) y el excandidato presidencial José Antonio Kast (50%).