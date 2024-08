“Le quedaban dos años de vida, él nunca supo”: Cecilia Bolocco recordó el devastador diagnóstico que recibió su hijo Máximo

En una conmovedora conversación durante el último capítulo de “Podemos Hablar”, la exMiss Universo chilena, Cecilia Bolocco, compartió un episodio profundamente doloroso de su vida, relacionado con la salud de su hijo Máximo Menem Bolocco.

Acompañada por su hijo, quien también estuvo presente en el estelar, Cecilia relató cómo una serie de complicaciones de salud llevaron a un diagnóstico devastador que cambió sus vidas para siempre. “Su experiencia nos cambió a los dos, nos enriqueció a los dos”, señaló Cecilia Bolocco, refiriéndose a la cruda enfermedad que le diagnosticaron a su hijo en 2018.

En sus declaraciones, Máximo Bolocco recordó cómo fueron los días previos al diagnóstico, marcados por constantes dolores de cabeza y vómitos que inicialmente no parecían ser más que simples migrañas. “Despertaba todos los días con dolor de cabeza”, comentó Máximo, detallando la angustia y preocupación que esto causaba a sus seres cercanos.

Ante el notable deterioro de su salud, Cecilia decidió llevar a su hijo a la clínica el 13 de noviembre de 2018, una fecha que quedaría grabada en sus memorias. Máximo no sufría de una simple migraña; los médicos descubrieron que tenía un tumor cerebral de tamaño considerable.

“Me dijeron que no era ni chico ni grande. Era enorme, del porte de una pelota de tenis”, reveló Cecilia sobre el impacto del diagnóstico.

La situación requería una intervención médica inmediata. Los médicos ofrecieron un pronóstico sombrío, con una alta posibilidad de que la operación no fuera exitosa. “Le pregunto por la expectativa de vida (al médico) y me dijo 75/25, 75% que no funcionara… En la mañana era un niño sano, a las 3 de la tarde estaba hospitalizado y a las 4 de la mañana tenía un tumor y le quedaban dos años de vida”, recordó la comunicadora con tristeza.

“El día más negro de mi vida”

El 27 de noviembre, solo dos semanas después del diagnóstico, Máximo se sometió a una biopsia para determinar la naturaleza del tumor. Los resultados confirmaron lo peor: era cancerígeno.

“El 27 de noviembre, el día más negro de mi vida”, señaló Cecilia, evocando la desesperación que sintió en ese momento. La expectativa de vida era devastadora: “Le quedaban dos años, él nunca supo”, añadió.

Afortunadamente, Máximo fue operado con éxito. Hoy, él refleja con gratitud la nueva perspectiva que le otorgó su experiencia. “El tumor me hizo darme cuenta de lo linda y delicada que era la vida”, reflexionó el exparticipante de Top Chef VIP.