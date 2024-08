Presidente Boric recibió al embajador de Chile en Venezuela y reafirmó su postura: “No reconocemos el proclamado triunfo de Maduro”

El Presidente Gabriel Boric hizo una declaración pública después de que se anunciaran los resultados de la elección presidencial de Venezuela, el cual dio como a Nicolás Maduro como el supuesto ganador. Él dijo que no reconocía este resultado y exigió transparencia.

“El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio exigimos total transparencia de las actas y el proceso”, escribió en su cuenta de X.

“Y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”, declaró Gabriel Boric.

A raíz de esto, el régimen de Maduro decidió expulsar a los funcionarios diplomáticos, por lo que el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, se retiró de dicho país. De la misma forma, Arévalo Méndez, se fue de nuestro país.

“Mantenemos nuestra posición”

Este sábado, el Presidente Boric recibió a Jaime Gazmuri en el Palacio de La Moneda después de su llegada al país tras ser expulsado de Venezuela por el gobierno de Maduro. El mandatario dio cuenta de este encuentro en su cuenta de X, y con esto, volvió a expresar su postura ante el resultado de la elección.

“Recibí en La Moneda al canciller Alberto Klaveren y al embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, quien arribó hoy a nuestro país junto al personal diplomático luego de la intempestiva e injustificada expulsión”, partió.

“Mantenemos nuestra posición: No reconocemos el proclamado triunfo de Maduro y no validaremos ningún resultado que no esté verificado por organismos internacionales independientes. Además hacemos un llamado a respetar íntegramente los derechos humanos de los manifestantes en Venezuela y terminar con las detenciones arbitrarias y la violencia”, cerró Gabriel Boric.