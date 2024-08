Delincuentes aprovechan corte de luz y roban dos sucursales de BancoEstado en Maipú

La investigación de ambos robos quedó en manos de la Sección Investigadora Policial (SIP) de Carabineros y el Laboratorio de Criminalística, por instrucción de la Fiscalía Metropolitana Occidente.

PUBLICIDAD

La mayor de Carabineros, Andrea Aranda, señaló que se mantienen procedimientos por robo en dos sucursales del BancoEstado, añadiendo que en ambos casos los “individuos ingresaron por medio de oxicorte”, en el primer hecho a una caja fuerte y en el otro a una bóveda.

La uniformada confirmó que ambas sucursales bancarias “no se encontraban con suministro de energía eléctrica”, por lo tanto, detalló que “las alarmas no se mantenían activadas y las cámaras no estaban funcionando” al momento que los desconocidos ingresan.

El fiscal jefe de flagrancia occidente, Patricio Rosas, en tanto, confirmó que los robos se registraron “en horas de la noche del día domingo, como también en horas de la madrugada de hoy lunes”.

Además, explicó que la investigación que lleva adelante la policía uniformada busca “profundizar e identificar algún patrón criminal y de esta manera poder ubicar y dar alcance a las personas que han participado en estos lamentables hechos, que han sido perpetrados a propósito de la ausencia de suministro eléctrico”.

“Parte de los peritajes que se están realizando buscan dar cuenta de cómo la ausencia de suministro eléctrico podría haber sido un factor que habría favorecido la perpetración de estos hechos. Pero esto es parte de la investigación y debe ser profundizado pericialmente”, detalló el fiscal Rosas.

El fiscal jefe de flagrancia occidente argumentó que “la búsqueda de los patrones de identificación de los presuntos autores, buscan no solamente aclarar los hechos sino también determinar perfiles de comisión de este tipo de delitos, para poder prevenir situaciones futuras y claramente poder agrupar y vincular distintos hechos relacionados que pudieran estar vinculados”.

Por último, desde la Fiscalía indicaron que las indagatorias respecto de las dinámicas para acceder a las sucursales bancarias, también son de interés investigativo para dar con el paradero de los autores.