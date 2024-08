Alcalde Carter tildó a Enel de “mentirosos” tras demora en reposición de suministro eléctrico: “Ningún plazo se cumplió”

En una entrevista con CNN Chile Radio, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, criticó duramente a la empresa Enel por su gestión durante la reciente crisis de suministro eléctrico que afectó a la zona centro-sur de Chile. Según Carter, los plazos prometidos por Enel para la reposición del servicio no se cumplieron, y la información proporcionada a los vecinos por parte de las cuadrillas técnicas fue engañosa.

Seis días después del sistema frontal que azotó la región, numerosos sectores, especialmente en la Región Metropolitana, siguen sin suministro eléctrico. Esta situación ha llevado a varios alcaldes de la capital a tomar acciones colectivas para presionar a las compañías eléctricas, buscando una pronta solución a la problemática.

El alcalde Carter fue una de las voces que criticó la actuación de Enel. “Partimos casi con la mitad de la comuna sin luz el día de la crisis de viento. Pero lamentablemente, aunque sean dos mil y tantas viviendas -que sigue siendo menos comparativamente a otras comunas- es una vergüenza, totalmente inaceptable la conducta de la empresa eléctrica”, afirmó Carter en su conversación con CNN Chile Radio.

Carter no solo cuestionó los plazos de reposición, sino también la veracidad de la información proporcionada. “No es razonable. Uno puede comprender que el día que ocurrió el fenómeno -y tal vez hasta el domingo- podíamos estar dentro de algo que era más o menos razonable. Pero a partir del domingo la indignación de los ciudadanos comenzó a subir por una razón muy concreta, porque la empresa empezó a mentir. Enel es la que nos abastece, o en este caso, nos desabastece”, sostuvo el alcalde.

“Empezaron con mentiras...”

En esa misma línea, el alcalde desclasificó el engañoso actuar de la compañía eléctrica. “A mí me costó creerlo, porque considero que la empresa y sus ejecutivos son personas serias, con las cuales tenemos que conversar periódicamente por el alumbrado público. Pero la confirmación vino de demasiadas fuentes que las cuadrillas estaban instruidas para decir a los ciudadanos que quien tenía que reponer la luz era la municipalidad. Y eso es una mentira completa”, sentenció.

El alcalde también aclaró por qué la responsabilidad no recae en la municipalidad. “Desde el punto de vista legal no nos corresponde. Desde el punto de vista técnico no nos corresponde. Porque los ciudadanos tienen que saber que cuando cae un árbol sobre el tendido eléctrico, quien tiene que dar el alta para entrar en la zona es la compañía de luz por una razón obvia, que es el riesgo para la vida de nuestros empleados que salen a cortar los árboles”, indicó.

Carter finalizó sus declaraciones con un fuerte reproche a Enel: “Empezaron con mentiras, daban plazos y no los cumplían. Decían que habían tantas personas sin luz pero eran muchas más. Y ningún plazo se cumplió”.

Revisa sus dichos: