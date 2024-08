En libertad quedó cuidadora de bebé de ocho meses que murió en guardería ilegal en Estación Central: cuidaba a otros nueve niños

Durante la tarde de este martes se dio a conocer la muerte de un bebé de ocho meses de vida, al interior de una casa en Estación Central, que funcionaba como guardería ilegal. Personal de la PDI precisó que el menor falleció producto de un paro cardio respiratorio por asfixia.

La mujer, una chilena de 42 años es la dueña del inmueble ubicada en avenida 5 de abril, donde cuidaba diez niños en total. Según su relato, el deceso del niño ocurrió cerca del mediodía, cuando lo dejó durmiendo siesta boca abajo.

Pasó aproximadamente una hora y media después, encontrando al lactante sin vida.

Luego de prestar declaraciones a la Bicrim, la cuidadora quedó como imputada, pero apercibida. Esto quiere decir que mientras se indagan los detalles de las circunstancias de la muerte del bebé y si hubo delitos detrás de la tragedia, estará en su casa, y de acuerdo a los resultados, podría ser formalizada durante las próximas semanas.

Abuela del lactante aseguró que su muerte “no quedará impune”

En conversación con los medios, la abuela del lactante identificada como Rosa Gomera se refirió a la trágica muerte ocurrida en la guardería ilegal. “A ella le pagaban, no lo hacía gratis. A ella le pagaban por el cuidado de los niños, entonces si ella sabe que no podía cuidar a más de cinco, no cojas a diez”, declaró la mujer.

En ese sentido, insistió en la responsabilidad de la cuidadora, asegurando que incurrió en una negligencia. “Sea donde sea, ella me va a tener que dar la cara, porque esto no se va a quedar así. Su muerte no se va a quedar impune”, sostuvo.

“¿Hoy desde las 12 del día lo acuesta y a las 13:30 horas se da cuenta de que el niño está muerto? Entonces hay negligencia”, cerró Gomera.