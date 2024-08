“Demasiado genial”: Camila Vallejo felicita a Karol Cariola por su embarazo y que este haya coincidido con el suyo

El anuncio que este martes realizó la diputada Karol Cariola en sus redes sociales, de confirmar su primer embarazo luego de “casi tres meses” de gestación, no dejó indiferente a nadie en el mundo político, entre ellos, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien felicitó a su compañera del PC por su noticia y porque ella coincide con su propio embarazo.

“Estoy embarazada. Han sido casi tres meses de bastantes síntomas, de cambios en mi cuerpo y sensaciones nuevas. Por supuesto es una decisión consciente. Estamos muy contentos y agradecidos de poder vivir juntos esta experiencia”, reveló la presidenta de la Cámara Baja en una publicación de su cuenta oficial de Instagram, plataforma en la que sus palabras fueron ampliamente celebradas por otras figuras públicas.

La felicitación de Camila Vallejo a Karol Cariola

A la fila de elogiosos comentarios se sumaron, entre otras, las actrices Daniela Ramírez y Francisca Gavilán; la doctora y exministra de Boric, Izkia Siches; la diputada Marisela Santibáñez; y la comediante Alison Mandel.

Sin embargo, el mensaje de la ministra Vallejo resultó ser el más llamativo al sincerar su emoción por compartir el mismo proceso de gestación a la vez.

“¡Es una hermosa y emocionante noticia, compañera! Encuentro demasiado genial e increíble que coincidamos en este proceso”, reconoció Vallejo, quien incluso aseguró estar soñando con ver a sus bebés compartiendo juntos.

“Ya quiero ver a nuestros babys jugando juntos/as. Sin duda serás una tremenda madre”, afirmó la funcionaria de Gobierno, quien el pasado fin de semana había dado más luces de su propio embarazo, que había confirmado a inicios de este mes.

Seré madre por primera vez. No voy a negarles que me siento diferente y que es uno de los desafíos más grandes a los que me he enfrentado en mi vida — Karol Cariola

En aquella ocasión, y considerando que su fecha de alumbramiento es para febrero del próximo año, la ministra confirmó que haría uso de su pre y postnatal.

“Obviamente, la ley determina los derechos de los niños y niñas, sobre todo en esta etapa de la vida que es fundamental y eso está regulado, y evidentemente lo que corresponde es cumplirlo, porque si una ministra no puede, qué le queda al resto”, señaló en Canal 13.

Encuentro demasiado genial e increíble que coincidamos en este proceso. Ya quiero ver a nuestros babys jugando juntos/as — Camila Vallejo

De su compañera de ruta, Cariola, la incertidumbre y temor por un proceso del que ya conoce Vallejo -fue madre hace más de una década-, y del que la diputada reconoció estar ilusionada.

“Seré madre por primera vez. No voy a negarles que me siento diferente y que es uno de los desafíos más grandes a los que me he enfrentado en mi vida. Me da un poco de miedo, de nervios, pero sé que con el apoyo de Tomás (que será padre por tercera vez), podremos apoyarnos, cuidarnos y vivir junto a sus hermanitos este bonito y deseado proceso”, finalizó.