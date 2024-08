Nicole Block revela que demanda contra su padre por maltrato fue declarada admisible: “Es como vivir un duelo en vida”

La actriz chilena Nicole Block dio a conocer públicamente que la demanda que interpuso contra su padre por maltrato habitual fue declarada admisible por la justicia. Este nuevo avance en su caso pone en evidencia el difícil momento emocional que atraviesa, el cual, según ella misma reconoce, la tiene sumida en una profunda depresión.

Cabe recordar que el pasado 15 de junio Block impactó a sus seguidores en redes sociales al publicar un video en el que emitió acusaciones en contra de su propio papá. En esa instancia la influencer habló abiertamente sobre las agresiones psicológicas, sexuales y económicas que asegura haber sufrido a manos de su padre, así como de los abusos físicos que alega haber experimentado desde una temprana edad.

La demanda presentada por la actriz en contra de su progenitor incluye cargos graves de maltrato habitual y vulneración del derecho a la privacidad, los cuales ahora serán investigados por la fiscalía.

A través de una publicación en Instagram, la actriz compartió detalles sobre su estado emocional. “Me duele mucho cuando me preguntan ¿Cómo estás? Me encantaría decir que bien... Pero es muy doloroso el proceso de perder a tu familia”. Sus palabras no hacen más que reflejar la devastación emocional que la acompaña mientras enfrenta el proceso judicial y familiar.

“Estoy con una depresión severa”

El impacto emocional de esta situación no ha sido menor. Block no ha ocultado su lucha interna y ha compartido con franqueza su lucha contra la depresión. “Ya no sé cómo me siento… Triste, cansada, decepcionada, estresada, con rabia… Lo único que tengo claro es que no estoy bien, estoy con una depresión severa, avanzando de a poquito día a día y despertando queriendo que sea de noche”, confesó la actriz.

Enseguida Nicole Block agradeció el apoyo de sus seguidores, quienes han estado a su lado durante este duro periodo. Aunque el camino que tiene por delante parece difícil y lleno de desafíos, la actriz se ha mantenido forme en su búsqueda de justicia.

“Lamentablemente nunca conocerás tu verdadera fuerza hasta que alguien te haya lastimado profundamente, hasta romper en pedazos tu corazón, tu alma y tu ser”, cerró.