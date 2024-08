Quién era Matías Caro: El padre de 38 años cuyo cuerpo sería el encontrado en el Cerro Santa Lucía

“Él era incapaz de alejarse de su familia, sobre todo de sus hijos”. Con esas palabras, la hermana de Matías Caro, se refirió al cuerpo encontrado en el Cerro Santa Lucía, cuyo cadáver en avanzado estado de descomposición, correspondería a su ser querido.

PUBLICIDAD

Fue el sábado que personal de aseo dio con los restos del masculino, quien dentro de sus pertenencias tenía un celular, una tarjeta de Banco Estado y una licencia de conducir que concuerda con su identidad, lo que hace creer que se trataría del joven padre que despareció el pasado 7 de octubre del 2023.

Si bien, se descartó la intervención de terceras personas, todo hace pensar que el hombre atentó con su vida, puesto que tenía una cuerda atada al cuello y amarrada a una rama de un árbol. Pero, la drástica decisión que habría tomado, sorprende totalmente a sus familiares.

“Matías tenía una vida muy estructurada. Era su casa, su familia y su trabajo. Tampoco tenía tiempo de salir o encontrarse con alguien”, contó en entrevista con Contigo en directo, consignó Página 7.

Además, agregó que “él no tenía ninguna deuda, no le debía plata a nadie. De hecho, nosotros pensábamos eso, porque podrían habernos solicitado dinero, pero no ha pasado”, complementó.

Su madre, en tanto, Susana Aedo, señaló que “quizás estaba agobiado, cansado, a lo mejor tuvo una pequeña discusión, no lo sabemos en su casa”.

La última vez que lo vieron con vida

El pasado 7 de octubre fue la última vez que se vio con vida, según registros de las cámaras de seguridad de la estación de Metro Salvador, en Providencia. Posteriormente, el GPS de su celular lo ubicó cerca del puente Pío Nono, cerca del cerro San Cristóbal y el último mensaje enviado por celular corresponde a la mañana del día siguiente.