Juez Jean Pierre Matus niega influencia indebida de Luis Hermosilla en su nombramiento a la Corte Suprema

Este viernes 23 de agosto vence la licencia médica que presentó el juez de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, luego de sufrir una fractura de peroné que lo mantiene alejado de sus labores en el máximo tribunal del país, justo en medio del proceso de formalización de cargos en contra del abogado Luis Hermosilla por el caso Audios.

De hecho, fue Ciper quien reveló ayer una serie de mensajes de Whatsapp entre Matus y Hermosilla, a propósito de la defensa por la acusación constitucional que recayó en contra del exministro del Interior, Andrés Chadwick, debido a su rol durante el estallido social y las violaciones a los derechos humanos registradas en octubre de 2019.

Si bien Jean Pierre Matus había negado que existieran conversaciones entre él y Hermosilla dentro del caso Audios, esto fue desmentido por la publicación de Ciper que da cuenta de los chats entre ambos abogados, donde el 7 de noviembre de 2019 el actual juez de la Corte Suprema le informa al imputado que ya se había comunicado con Kai Ambos, a quien solicitarían un informe en derecho para la defensa de Chadwick, el cual fue pagado con dineros ilegales de Fatcop SpA.

Acciones indebidas

La fiscal regional Oriente, Lorena Parra, se refirió en la audiencia de formalización de cargos a la asesoría que prestó Luis Hermosilla en la defensa del destituido ministro del Interior, Andrés Chadwick, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

La fiscal relató que Hermosilla “en el contexto de sus actividades profesionales, prestó asesoría a la defensa del exministro señor Andrés Chadwick Piñera, relativa a la acusación constitucional presentada en su contra. Esta asesoría implicó la participación del señor Jean Pierre Matus Acuña y la elaboración de un informe en derecho por parte del profesor alemán Kai Ambos”.

De esta forma, la persecutora añadió que “Daniel Sauer transfirió por medio de un swift desde la corredora de bolsa STF Capital un total de 25 000 euros a la cuenta del Banco Sparkasse Göttingen del titular Kai Ambos. Asimismo, el día 14 de noviembre de 2019 el imputado Luis Hermosilla Osorio giró un cheque de su cuenta corriente BCI a favor de Jean Pierre Matus Acuña por la suma de 14 millones de pesos con fondos provenientes de Factop SpA”.

El juez Matus, en tanto, señaló al medio Interferencia que “el cheque publicado es de la cuenta del señor Hermosilla, el abogado que me solicitó la asesoría en la defensa del Sr. Chadwick. Al momento de mi declaración como testigo en la causa no se me señaló que dichos pagos tuvieran un origen diferente, ni mucho menos que los fondos provinieran de FACTOP, hecho que desconocía hasta lo señalado por la Sra. Fiscal con esta fecha”.

Además, descartó “que en el proceso de mi nombramiento en la Corte Suprema el Señor Hermosilla haya ejercido alguna influencia indebida solicitada por mí”.