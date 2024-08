Caso Audios: Fiscalía sindica a Luis Hermosilla como “consejero” de una estructura criminal y se develan sus estrechos lazos políticos

En el banquillo de los acusados pasó su cumpleaños 68 Luis Hermosilla, luego que se llevará a cabo la segunda jornada de la formalización de cargos contra los imputados del caso Audios, la cual estuvo enfocada en el delito de lavado de activos y los ilícitos que llevaba adelante el abogado con los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, además de Daniel y Ariel Sauer, según la Fiscalía Metropolitana Oriente.

PUBLICIDAD

El fiscal Miguel Ángel Orellana señaló que “para entender cabalmente el conocimiento que Luis Hermosilla tenía respecto del funcionamiento de esta verdadera estructura criminal y su plan criminal, hay que analizar la posición que tenía dentro de él”.

El persecutor, calificó al imputado Hermosilla como un “consejero” de esta estructura criminal, que además componen los hermanos Jalaff y Sauer.

En la audiencia, el fiscal Orellana expuso una conversación por chat que tuvo Álvaro Jalaff y Luis Hermosilla el 26 de diciembre de 2016, donde el abogado le da una serie de instrucciones a seguir de cara a una cena con el expresidente Sebastián Piñera y donde el jurista compromete incluso un “reconocimiento público” del fallecido mandatario.

Cena con Sebastián Piñera

Álvaro Jalaff: “Porfa, llámame. Tema Piñera. Voy en 35 confirmados a la comida y muchos que quieren venir. Tengo que coordinar contigo muchas cosas. Es el martes 3 en la casa a las 8 pm”.

Luis Hermosilla: “Lo sé. Me lo comentó ACH, que me pidió que lo acompañara. SP está en llamas”. (Si bien la fiscalía señaló no tener la confirmación, se cree que la sigla “ACH” se refiera a Andrés Chadwick).

Álvaro Jalaff: “Obvio. Wn, te mueres la convocatoria. Hablemos mañana. Es un gran evento y una gran cosa para ti. Voy a hacer un cóctel. Tengo confirmados ya 35 compadres”.

PUBLICIDAD

Luis Hermosilla: “Tenemos que planificar bien la puesta en escena. Tiene que ser todo el mérito para ti. Yo hablé con ACH para que haya un reconocimiento público para ti”.

Álvaro Jalaff: “No es necesario. Lo importante es que haya un reconocimiento secreto con SP y que podamos trabajar juntos. Eso me gustaría a mí. Te juro que eso es mucho más importante que un reconocimiento público”.

Luis Hermosilla: “El reconocimiento es para tu relación con tus pares. Ok. Para que sepan de tu poder”.

Álvaro Jalaff: “Ok, lo que tú digas”.

Reunión con Sebastián Sichel

Otra de las conversaciones expuesta por la Fiscalía Metropolitana Oriente reafirma la cercanía que tiene Hermosilla con Andrés Chadwick y cómo este vínculo de amistad con el exministro del Interior era usado para planificar reuniones con otras autoridades del segundo gobierno de Piñera, como fue el caso del expresidente de BancoEstado y actual candidato a alcalde de Chile Vamos por Ñuñoa, Sebastián Sichel.

El 6 de junio de 2020 Álvaro Jalaff le escribe a Luis Hermosilla para conocer su parecer sobre la designación de Sichel en BancoEstado, ya que pretendía obtener un millonario crédito.

Álvaro Jalaff: “¿Esto es bueno para nosotros?”

Luis Hermosilla: “No bueno, demasiado bueno. Íntimo, íntimo de ACH. Cuando quieras, Sichel irá a la oficina. Ahí tenemos que hacer cosas seguro”.

Álvaro Jalaff: “Ayúdame con Sichel, por fa”.

Luis Hermosilla: “Le metí una llamada y no me ha contestado’”. (Posteriormente le comparte el fono de Sichel a Jalaff).

Álvaro Jalaff: “Mañana almuerzo en la oficina con Sichel. Necesito saber exactamente dónde está y con quién está. El crédito es de Doña Soledad, holding de la familia, y yo avalo, que no avalo a nadie”.

Además, Jalaff detalla a Hermosilla de cuánto es el crédito que busca gestionar con Sichel: “UF 350.000. 11 millones de dólares. Nada. Dile que esto estás avalando frente a él. Han pedido abundante información y lo que ven es que individualmente Doña Soledad por sí sola no puede cubrir con su flujo la deuda. Por lo mismo la garantía de los inmuebles y el aval. Le escribí a Andrés para que me ayude con Sebastián S”.

No se pudo

Pese a las gestiones y contactos, Luis Hermosilla fue el encargado de informarle a Álvaro Jalaff que solicitud del crédito no había prosperado: “Querido Alvarito, entiendo que te llamó ACH, lo hizo a petición mía, atendida a las malas noticias. Sé que va a ser otra conversación. Hemos hecho todo lo que hemos podido con ganas y con cariño e interés. Lamento el resultado. Te hemos apoyado a mil. Y lo seguiremos haciendo donde sea”.

Esta jornada, en tanto, se reanudará la formalización de cargos a las 09:30 horas en el Cuarto Tribunal de Garantía de Santiago y se espera que el próximo lunes exponga la defensa de los imputados del caso Audios.