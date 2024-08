Alfredo Castro recordó el impacto que tuvo en él la derrota del Apruebo en 2022: “Fue un golpe emotivo y político muy fuerte para mí”

El actor Alfredo Castro no tuvo reparos al comentar la desilusión que sintió después del rechazo a la primera propuesta de Constitución que sucedió el pasado 4 de septiembre de 2022. Él entregó una entrevista a Ignacio Franzani en su programa, “El Chile Que Viene” de Súbela.

PUBLICIDAD

El periodista le consultó si estaba decepcionado de la política después de esas elecciones, tomando en consideración que él fue parte de la franja del Apruebo durante el primer proceso constitucional que hemos vivido en los últimos años.

“Yo me retiré de todo, bajé mis redes sociales, no participé más en nada. Fue un golpe emotivo y político muy fuerte para mí porque yo participé en el evento de cierre, había creo que 500 mil personas, leímos parte de esa nueva Constitución y nos despedimos como ‘nos vemos mañana celebrando’, y fue un golpe tremendo”, declaró.

“Yo estoy de acuerdo en que fue un farreo horroroso, que hubo situaciones impresentables de quienes la escribieron, pero sí había algo ahí que podía arreglarse, que podía bajarse. No estaríamos en estas condiciones en las que estamos ahora de inhumanidad absoluta”, continuó.

Su retiro de participación en la política

El actor aseguró que existen candidatos que siguen pidiendo su ayuda para las campañas políticas, pero él ha declinado las ofertas después del triunfo del Rechazo en 2022.

“Yo me retiré de todo, ahora me están pidiendo ayuda alguna gente para candidaturas y les digo que ‘no, nada más’. Para alguna foto, algún spot, pero les dije que me disculparan que yo no estaba participando en política”, reveló.

Franzani le preguntó el motivo detrás de esta decisión, y Alfredo Castro fue completamente sincero “porque me dolió lo que pasó, no entiendo lo que pasó. No entiendo que la gente prefiere un Gobierno, senadores o diputados que estén en contra de que a la gente vieja se les arreglen sus pensiones ahora. Les pido que me expliquen por qué”.