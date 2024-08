No hay primera sin segunda: Juan Pablo Hermosilla protagoniza nuevo encontrón con jueza de Caso Audios

Hablándole de igual a igual y recalcándole que no le gusta que lo interrumpan. Así el abogado defensor de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo, tuvo un nuevo encontrón con la jueza del Caso Audios, Mariana Leyton.

Sí el día anterior le cuestionó la petición que le hizo la magistrado, respondiéndole que el orden de la exposición lo elegía él, ahora le respondió con molestia, cuando ella le pidió que se ajustara a los 10 minutos que tenía de tiempo para argumentar, puesto que ya llevaba 15′.

Ante esto, él le rebatió sin ningún tipo de solemnidad -como esas que se acostumbran a decir en los tribunales de justicia- y le contestó en un tono autoritario, evidentemente molesto.

“No me gusta que me interrumpan” le dijo desafiante, a lo que Leyton le reiteró que ella es quien dirige la audiencia y le pidió que “cumpla lo ordenado”.

Desde el matinal Contigo en la mañana, en tanto, teorizaron respecto a la actitud desafiante de Juan Pablo Hermosilla, señalando que podría ser parte de una estrategia en caso que su hermano quede en prisión preventiva por los delitos tributarios. Así, podría argumentar que el resultado fue por la mala relación que tuvo con la jueza.

El primer encontrón entre jueza y abogado

“Abogado, disculpe. Yo dirijo la audiencia (...) si va a hacer apreciaciones, que diga relación con el argumento y luego desarrolle el argumento”, le recalcó. Pero, Hermosilla insistió en su defensa, indicando que él determinaba el orden de su exposición.

“Magistrado, yo tengo derecho a defender a mi cliente...No me interrumpa magistrado, porque tengo derecho a hablar. Le pido que me escuche”, contestó determinante.

“Son 12 horas y media de cargos que tengo que contestar. Con la excusa del contexto, esto que acabo de mencionar magistrado, fue mencionado 14 veces. Por lo tanto, yo tengo legítimo derecho a ejercer la defensa para contestar lo que se ha dicho”, insistió.

Además, aclaró que “si yo estuviera refiriéndome a cosas que no se ha referido la contraparte, está bien. Pero, usted los dejó hablar sobre el tema y yo tengo un derecho constitucional a defender a mi cliente”.

Tras esto, la jueza le pidió que argumentara primero y después realizara sus apreciaciones. Pero al abogado defensor no le gustó que le indicaran el orden.

“Pero si el ordeno lo defino yo magistrado, las alegaciones”.

Finalmente, la jueza le pidió que continuara con la defensa, a lo que él respondió que ojalá no lo volvieran a interrumpir.