“Me estafaron”: Habla el pasajero que vivió día de furia en el aeropuerto y rompió pantallas con un martillo

El pasado martes se supo de un hecho insólito al interior del Aeropuerto de Santiago. En un registro que comenzó a circular por las redes se podía ver a un hombre que en un acto de furia comenzó a romper las instalaciones del lugar, en específico televisores y otras pantallas que destruyó con un martillo.

PUBLICIDAD

Si bien en un comienzo no se tenía mayor información sobre el hecho, este miércoles el hombre que protagonizó el minuto de furia entregó su versión de los hechos en conversación con los medios. Se trata de Emmanuel Bony, un ciudadano haitiano que reside hace 6 años en Chile, y quien aseguró que ese día debía viajar a Miami con un ticket comprado previamente, sin embargo, al llegar al aeropuerto se dio cuenta que este pasaje no era válido.

Allí y en un acto de desesperación, Bony rompió varias pantallas en el recinto, lo que lo llevó a ser formalizado este miércoles, quedando con medidas cautelares de firma mensual, prohibición de acercarse al aeropuerto y arraigo nacional.

En una entrevista posterior, Bony ofreció su versión de los hechos. “No hablo español bien”, comenzó, dejando claro que la barrera del idioma fue un factor adicional en la compleja situación que enfrentó. “Tengo seis años aquí”, señaló a Meganoticias.

“Me estafaron”

Según Bony, el pasaje que adquirió tuvo un costo elevado, “arriba de $1.400.000″, lo que representó un gran sacrificio para él. “Yo trabajo mucho”, afirmó, subrayando el esfuerzo que implicó costear el viaje.

Bony explicó que había comprado el pasaje hace un mes, creyendo que todo estaba en orden para su viaje. “Compré todo y me planifiqué para viajar. Después llego y la persona (del aeropuerto) me dice que no”, relató, describiendo el momento en que le informaron que su vuelo no era válido. “Pasé por muchas emociones”, confesó, y agregó que “No tengo familia aquí, soy solo yo”.

En su relato, Bony se mostró convencido de que fue víctima de una estafa, señalando que “me estafaron”. Según él, la responsabilidad recae en el Gobierno, que debería haberle informado mejor sobre los requisitos para viajar. “El Gobierno sabe la cosa bien”, sentenció, dando a entender que su situación podría haberse evitado con una mayor claridad en la comunicación de las autoridades.

PUBLICIDAD

“Hace un mes compré el pasaje... Llegué al aeropuerto como a las 4:30 (...) y al pasar para registrar la persona me dice que no puede viajar y que no tengo visa”, detalló el ciudadano haitiano.

El hombre también aclaró que las herramientas que utilizó para romper las pantallas en el aeropuerto las llevaba consigo porque trabaja en la construcción, y que en ningún momento tuvo la intención de causar daño, sino que actuó bajo una enorme presión emocional.

De todas maneras, el sujeto deberá enfrentar las consecuencias legales de su actuar, y cumplir con las medidas cautelares que se le impusieron en la formalización.