Caso Audio: Fiscalía abrirá celular de Luis Hermosilla solo a su defensa

A tres días de decretada la prisión preventiva para el abogado Luis Hermosilla en el caso Audio, la Fiscalía Metropolitana Oriente accedió a la solicitud de su hermano Juan Pablo Hermosilla, quien lo representa legalmente, y abrirá todo el teléfono del imputado a su defensa.

La medida se produce a días de los cuestionamientos públicos que hizo el hermano de Luis Hermosilla respecto de supuestas “filtraciones clandestinas” del caso, en alusión a las conversaciones que el abogado tuvo con Jean Pierre Matus, hoy ministro de la Corte Suprema, y con el exfiscal Manuel Guerra, contra quién el Ministerio Público abrió una investigación por “supuesto intercambio de información” al imputado en el caso del exdirector de la PDI Héctor Espinosa, además de Penta, Dominga y Exalmar, donde había involucradas empresas del expresidente Sebastián Piñera.

Juan Pablo Hermosilla señaló hace unos días en entrevista con Chilevisión, que lo que busca evitar es “este cuentagotas que se filtra no oficialmente y no se con qué intenciones. ¿Por qué se escogió el de Jean Pierre Matus y por qué se filtró el del exfiscal Guerra? No tengo idea, pero hay alguien haciendo eso y que está interfiriendo el ambiente de opinión pública y afectando mi caso”.

La caja de Pandora

Más de 700 mil mensajes contiene el informe que la Fiscalía Metropolitana Oriente hará llegar a los hermanos Hermosilla para su defensa y con son parte de lo que el ministro de Justicia, Luis Cordero, denominó “una caja de Pandora” en alusión al celular del imputado y producto del cual el primero en caer fue el exdirector general de la PDI, Sergio Muñoz, quien fue detenido y formalizado en marzo pasado por vulneración de secreto.

Según informaron del Ministerio Público, la entrega del informe se hará por medio de un disco duro el próximo 4 de septiembre y no incluirá solo las conversaciones de Luis Hermosilla, sino que también sus fotos, audios y videos.

Sin embargo, la apertura del iPhone 14 no será para todos los intervinientes en el caso Audio, sino que solo para la defensa del imputado, excluyendo al Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuestos Internos y los demás querellantes en la causa.