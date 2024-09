Ovacionan a famoso cineasta que pregona la eutanasia en Venecia durante exitoso estreno de “La habitación de al lado”

En un cine comercial plagado de superhéroes y temas superfluos, el Festival de Venecia acogió con ovaciones y halagos la película “La habitación de al lado”, que repone en la pantalla la eutanasia como un asunto de trascendencia social. Y muy actual, luego del fallecimiento del famoso actor francés Alaín Delon , quien había pedido sin éxito la muerte asistida luego del derrame cerebral sufrido en 2019.

PUBLICIDAD

Para el director español Pedro Almodóvar se trata de su primer largometraje en inglés, y que postula con gran opción al León de Oro. La cinta estrenada este lunes desarrolla un drama sobre el ocaso de la vida ambientado en Nueva York, con la actuación de Tilda Swinton y Julianne Moore.

Swinton interpreta a una corresponsal de guerra que sufre un cáncer terminal y Moore a su amiga novelista exitosa que decide acompañarla en sus últimos momentos.

La cinta, que llegará a los cines chilenos el 5 de diciembre, no es sin embargo la única de tal resonancia sobre una materia tan compleja y controvertida . Antes de ella hubo varias que lo abordaron con distintos argumentos y la misma sensibilidad: Mar adentro, La fiesta de despedida, No conoces a Jack, Johnny cogió su fusil, Cosas que importan y la memorable One million dólar baby, entre otras.

.

Eutanasia en todo el mundo

A los 74 años, Almodóvar aventura en la temática y lo asume analíticamente: “Es una película a favor de la eutanasia. La enfermedad está ahí y lo admirable del personaje de Tilda es que decide que ‘el cáncer no me alcanzará si yo llego antes’, expresó en Venecia.

“Creo que España es el cuarto país europeo en tener una ley de eutanasia, pero es urgente que exista en todo el mundo , sin que haya una regulación política ni judicial. Creo que simplemente el médico que atestigua la gravedad del paciente y su situación deberían ser suficientes”, plantea el célebre cineasta español.

“Me siento mucho más cercano al personaje de Julianne: no puedo entender que algo que está vivo tenga que morir. La muerte está en todas partes, pero es algo que nunca acabé de entender”, apuntó el emblemático director de Mujeres al borde de un ataque de nervios, Todo sobre mi madre, La mala educación, Átame y Tacones Lejanos, entre tantos éxitos.