Trabajadores del Aeropuerto de Santiago confirman huelga a días de Fiestas Patrias: ¿Qué hacer si tienes un vuelo programado?

A pocos días del inicio de las celebraciones de Fiestas Patrias, el Sindicato de Trabajadores del Aeropuerto de Santiago confirmó la realización de una huelga a partir del jueves 12 de septiembre. La paralización, que comenzará a las 7:00 horas, coincide con el esperado “18 XL”, periodo festivo que para algunos ciudadanos implica hasta nueve días de descanso, lo que podría complicar a los viajeros.

La huelga fue convocada tras el fracaso de las negociaciones entre el sindicato y la concesionaria Nuevo Pudahuel. A pesar de la mediación de la Dirección del Trabajo, que logró extender las conversaciones por 24 horas, no se alcanzó un acuerdo. Según el presidente del Sindicato, Juan Prado, la oferta presentada por la empresa fue insuficiente, con solo 14 de los 102 trabajadores votando a favor de la propuesta. “La oferta que nos dio la empresa era que nos estaba subiendo el bono de colación. $500 en enero del 2025 y $1.000 más al bono de colación el 1 de enero del 2026. El pago de término de conflicto era de $700 mil”, explicó Prado.

La movilización llega en un momento crítico para los chilenos, ya que el Ministerio de Obras Públicas estima que durante el período entre el 13 y el 22 de septiembre, 375.722 personas viajarán dentro de Chile y 352.326 al extranjero. Esto eleva a más de 728.000 pasajeros que se espera utilicen el Aeropuerto de Santiago en esas fechas.

El sindicato de trabajadores argumenta que la huelga se debe principalmente a la falta de reajustabilidad de los bonos y sueldos . Prado ha señalado que los trabajadores llevan tiempo solicitando una revisión de los bonos de colación y otros beneficios, como el bono de marzo y el bono de diciembre, que no se han ajustado de acuerdo con el costo de vida. “Los bonos son brutos, no son líquidos, entonces no crece”, explicó el dirigente sindical.

Además, los trabajadores consideran que la empresa no ha tenido en cuenta el esfuerzo realizado durante la pandemia, cuando, según Prado, aceptaron condiciones desfavorables para ayudar a la compañía. “Nosotros nos adecuamos en pandemia, pero ahora nos dicen que por culpa de la pandemia todavía están endeudados”, señaló.

Prado también destacó que es la primera vez en 25 años que se lleva a cabo una huelga en una concesionaria del aeropuerto, lo que pone en evidencia la gravedad de la situación y la falta de disposición de la empresa para negociar.

Si bien la concesionaria Nuevo Pudahuel ha asegurado que han implementado un plan de contingencia para mitigar los efectos de la huelga, la preocupación entre los viajeros es palpable. Las líneas aéreas y las autoridades han recomendado a los pasajeros revisar sus vuelos con antelación y estar atentos a las actualizaciones en caso de cambios o cancelaciones.

¿Qué hacer si tienes un vuelo programado o en caso de cancelación?

En caso de que tengas un vuelo programado durante el tiempo que dure la huelga, desde el aeropuerto se recomienda que puedas comunicarte de manera directa con tu aerolínea para mayor información sobre cambios, reprogramaciones, cancelaciones, etc.

Además, se recomienda que acudas al aeropuerto con mayor anticipación, debido a posibles demoras en los procesos, y posibles manifestaciones, por lo mismo se aconseja revisar las políticas de compensación y reprogramación.

En caso de que un vuelo sea cancelado o retrasado, los pasajeros tienen ciertos derechos que deben conocer. Según las normativas, las aerolíneas están obligadas a realizar el transporte en la fecha y hora estipulada, pero en caso de una cancelación o retraso, los pasajeros tienen derecho a una compensación o a ser reubicados en el siguiente vuelo disponible. Si el retraso o cancelación es responsabilidad de la aerolínea, el pasajero puede exigir transporte alternativo o la devolución del costo del pasaje .

Otro punto importante es la denegación de embarque por sobreventa de pasajes, una práctica común en ciertas aerolíneas. En estos casos, el pasajero tiene derecho a ser reubicado en otro vuelo o a recibir una compensación económica, dependiendo de la política de la aerolínea.

Además, es aconsejable contar con un seguro de viaje que cubra posibles cancelaciones o interrupciones imprevistas.

Si tienes dudas, revisa en este link tus derechos como pasajero.