Evelyn Matthei nuevamente saca el habla por Chadwick y caso audios: “Que aquí caiga quien caiga, aunque sea mi hermano”

La alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei, ya hace unos días se había referido a los chats que se han conocido del abogado Luis Hermosilla con Andrés Chadwick. “¿Usted nunca le ha dado su confianza a alguien que lo haya finalmente defraudado?”, comenzó respondiendo.

“Lo que uno entiende es que aquí hay personas que cuando llegan a situaciones de poder se dedican a hacer el bien, y hay otros que se dedican a hacer favores”, agregó.

Ahora, la jefa comunal volvió a referirse al tema. “Quiero ser súper clara, he sido muy clara desde el principio y no quiero ni enredarme ni enredar a nadie. He dicho desde un principio que hay tolerancia cero con la corrupción, que aquí caiga quien caiga, aunque sea mi hermano, y que al mismo tiempo es vergonzoso el tipo de filtraciones de vida íntima que estamos teniendo”, precisó.

Por otro lado, indicó que “tenemos que lograr que las instituciones funcionen de manera correcta, eso es todo lo que quiero decir. No hay nada más que agregar, esto es lo que he dicho desde un principio y lo sostengo siempre”.

La CMF rompió el silencio

El pasado 4 de septiembre la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ofició a la Fiscalía Metropolitana Oriente, que el exministro del Interior, Andrés Chadwick Piñera, intercedió en favor de la empresa STF Capital de los hermanos Daniel y Ariel Sauer -ambos imputados en el caso Factop- al llamar al comisionado de la CMF y exsubsecretario de Previsión Social del primer gobierno de Sebastián Piñera, Augusto Iglesias.

En el informe se detalla que Iglesias recibió la llamada del exministro Chadwick mientras se desarrollaba el proceso de supervisión a la empresa de los Saeur por no cumplir con las normativas financieras.

Andrés Chadwick habría manifestado la intención de STF Capital de aportar los recursos para cumplir con los requerimientos regulatorios. Sin embargo, Iglesias señaló que “los hechos y las acciones de las partes se ponderaban en el proceso supervisor”.

De igual forma, se reveló que la comisionada de la CMF, Bernardita Piedrabuena, también fue contactada en ese período, esta vez por parte de la abogada e imputada del caso Audio, Leonarda Villalobos, a quien no conocía.