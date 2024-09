Comerciante de Concepción que fue mandado a matar por sus hijos: “Mejor me hubiera muerto para no haber sabido”

En prisión preventiva se encuentran los tres hijos de este comerciante de Concepción, quien fue baleado en la cabeza el pasado viernes 19 de julio por un sicario, luego que los hermanos lo contrataran para matar a su padre.

En las imágenes de una cámara de seguridad se puede aprecia cuando Mauricio Guzmán es abordado por un hombre de nacionalidad colombiana, quien con un arma de fuego le dispara en la cabeza luego de dos intentos frustrados, para luego huir del lugar.

Según los antecedentes de la investigación, los tres hijos de la víctima Maximiliano, Luciano y Mauricio Guzmán Cuevas -todos mayores de edad-, contrataron al sicario Brayan Monsalve por 3 millones de pesos, pagándole solo la mitad.

Sin embargo, en conversación con el matinal Contigo en la mañana de CHV, un amigo de la víctima, identificado como César, confirmó que el hombre ha debido ser internado nuevamente debido a las secuelas del ataque, asegurando que ya fue informado de que fueron sus hijos quienes planearon su asesinato.

“Lo fui a ver a su departamento cuando lo dieron de alta. Cuando uno va a ver a alguien, le da ánimos, pero como ya le habían contado, él me dice: ‘Mejor me hubiera muerto para no haber sabido’ lo que le había pasado”, detalló César.

Además, indicó que “para él, peor que lo que le hicieron, fue haber sabido quiénes atentaron contra su vida”.

Respecto a su estado actual de salud, César señaló que conversó con la mamá de Mauricio ayer “y me dice que el viernes pasado lo llevaron al hospital y vieron que está infectada su operación. Lo han intervenido como tres veces y ha perdido el habla. Ahora ya no está hablando. Su mamá habla y él ya no está contestando”.

Finalmente, añadió que “aparte de postrado, está con un estado depresivo. Está en estado delicado. Lo único bueno es que se le ha atendido bien. Se le han hecho tres intervenciones, pero hasta ahora la situación es delicada”.