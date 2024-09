“¿Cómo no se marea con tantas volteretas?”: Alcalde Carter cuestionó a Presidente Boric por dichos sobre la migración en el país

El pasado martes 23 de septiembre, el Presidente de la República Gabriel Boric Font dijo presente en la 79 Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebró en Nueva York, Estados Unidos. A lo largo de su discurso, el jefe de Estado se centró en la defensa de los Derechos Humanos, pero también se refirió a la crisis que vive Venezuela desde la polémica reelección del régimen de Nicolás Maduro.

Y en ese sentido, el Mandatario, además de subrayar sobre la visión del actual gabinete del Palacio de La Moneda respecto a la “dictadura que pretende robarse una elección”, fue enfático en lamentar que el país no puede continuar aceptando la migración.

“Porque la crisis política se conjuga con la crisis económica, y en conjunto éstas han empujado a más de 7 millones de venezolanos al exilio, a salir de su país, de los cuales cerca de 800 mil se encuentran en Chile. Y por responsabilidad debo ser claro en este punto... Chile no está en condiciones de recibir más migración” , señaló el joven Presidente en territorio norteamericano.

Frente a esto, era cosa de horas para que las reacciones de figuras políticas se dejaran ver respecto a las declaraciones de Gabriel Boric. De esta manera, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, no tuvo pelos en la lengua para emplazar al Mandatario: ¿Cómo no se marea con tantas volteretas Pdte @GabrielBoric ? Primero usted y sus socios de la ultra izquierda aplaudían e invitaban a los migrantes a venir a Chile. Y ahora , cuando estamos desbordados y tomados por la narcodelincuencia internacional que hace sufrir a millones de chilenos, va a la ONU a decir que no podemos recibir más migrantes . Presidente, no se puede estar en dos lugares a la vez. Basta de reirse en la cara de los chilenos (sic)”.

Estos dichos del jefe comunal de oposición –que publicó a través de su cuenta de X (exTwitter)– los acompañó de una captura de pantalla de un tweet que había realizado Boric el pasado 27 de febrero de 2018, cuando cumplía funciones como diputado del Frente Amplio con cupo en el Partido Humanista por la Región de Magallanes.

“Que alegría la llegada de migrantes a Chile. Ojalá sigan llegando y los tratemos con respeto y cariño. Bienvenidos! (sic)” , fue lo que el Presidente señaló en ese momento.