Andrés Chadwick renuncia a la presidencia de la junta directiva de la Universidad San Sebastián

Como ha sido la tónica desde que se destapó judicialmente el caso Audio, el destituido ministro del Interior del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, informó por medio de un comunicado público, su renuncia como presidente de la junta directiva de la Universidad San Sebastián.

La dimisión de Chadwick, se da en medio de la acusación constitucional que presentaron diputados oficialistas en contra de la suspendida jueza de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y su par, Jean Pierre Matus, donde el exministro aparece nombrado como “instigador y motor del tráfico de influencias para la comisión de delitos”, razón por la cual anunció que se querellará contra los parlamentarios.

En su declaración, Andrés Chadwick señala que renuncia debido a que “las acciones judiciales que he iniciado, me resulta incompatible -a mi juicio – continuar ejerciendo mi cargo”.

“He debido tomar esta decisión dolorosa para concentrar mi tiempo y energías en hacer frente a las infamantes acusaciones de las que he sido objeto. Siento el deber moral de defender mi honra y responder con fuerza a estas injurias. Por lo mismo, no quiero que mis actividades particulares interfieran en la labor que día a día realiza la universidad en la formación de profesionales que aportan al desarrollo del país”, afirmó.

Por último, el exministro agradeció “la confianza depositada en mí en estos años en que he sido parte de la USS. Quiero reconocer también el compromiso y entrega de nuestros estudiantes, académicos y funcionarios, que día a día dan lo mejor de sí para avanzar en el camino hacia la excelencia USS”.

La renuncia de Andrés Chadwick llega también en medio de los cuestionamientos de su propio sector político, donde le han pedido “dar la cara” y salir a aclarar su vínculo de amistad con el principal imputado del caso Audio, el abogado Luis Hermosilla, quien se encuentra en prisión preventiva y formalizado por delitos de lavado de activos, delito tributario y soborno.