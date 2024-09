Caso Audio: Juzgado de Garantía rechaza solicitud de las defensas y mantienen arresto domiciliario total de funcionarios del SII y TGR

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago mantuvo las medidas cautelares que pesan contra del ejecutivo de cobros de la Tesorería General de la República (TGR), Renato Robles Iturriaga, y el funcionario del Departamento de Asistencia al Contribuyente de la Dirección Regional Oriente del Servicio de Impuestos Internos (SII), Patricio Mejías Esparza.

PUBLICIDAD

De esta forma, se mantendrán con arresto domiciliario total luego de ser formalizados por los delitos de cohecho en el marco del caso Audio, donde además se encuentran en prisión preventiva los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, quienes son acusados de sobornar a éstos funcionarios públiocos, además de lavado de activos y delito tributario.

Según la Fiscalía Oriente, los funcionarios del SII y la TGR entregaron información reservada a Hermosilla y Villalobos a cambio de dádivas económicas. en el marco del caso Audio.

La audiencia de revisión de las medidas cautelares la estableció el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, luego que ambas defensas solicitaran una rebaja del arresto domiciliario total decretadó el pasado 27 de agosto.

Renuncia de Chadwick

Hoy se conoció también la dimisión de Andrés Chadwick a la presidencia de la junta directiva de la Universidad San Sebastián, a raíz del caso Audio, la que además se da en medio de la acusación constitucional que presentaron diputados oficialistas en contra de la suspendida jueza de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y su par, Jean Pierre Matus, donde el exministro aparece nombrado como “instigador y motor del tráfico de influencias para la comisión de delitos”, razón por la cual anunció que se querellará contra los parlamentarios.

En su declaración, Andrés Chadwick señala que renuncia debido a que “las acciones judiciales que he iniciado, me resulta incompatible -a mi juicio – continuar ejerciendo mi cargo”.

“He debido tomar esta decisión dolorosa para concentrar mi tiempo y energías en hacer frente a las infamantes acusaciones de las que he sido objeto. Siento el deber moral de defender mi honra y responder con fuerza a estas injurias. Por lo mismo, no quiero que mis actividades particulares interfieran en la labor que día a día realiza la universidad en la formación de profesionales que aportan al desarrollo del país”, afirmó.