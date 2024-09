Presidente Boric condena ante la asamblea general de la ONU la masacre israelí en Gaza, la invasión de Rusia en Ucrania y la dictadura de Maduro

En su discurso ante la 79 asamblea general de Naciones Unidas, el Presidente Gabriel Boric, llamó a la comunidad internacional a condenar sin ambigüedad las violaciones a los Derechos Humanos que ocurren en distintos países del mundo, haciendo hincapié en la situación de guerra que se vive en Medio Oriente y Europa, además de la migración que afecta a América Latina por la crisis que atraviesa Venezuela.

El Presidente Boric señaló que urge modificar el funcionamiento de la ONU, asegurando que luego de escuchar al “Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres; al Presidente Lula de Brasil, al Presidente Biden de Estados Unidos manifestar explícitamente su acuerdo en reformar el consejo de acuerdo a los tiempos de hoy. ¿Quién o qué lo impide? ¿Hay alguien acaso en esta asamblea que se oponga?”

“Desde Chile, propongo que nos pongamos un plazo para la reforma y que para cuando la ONU cumpla 80 años lo haga con un Consejo de Seguridad acorde al curso de los tiempos actuales, del que sean parte Brasil desde América Latina, la India, al menos un país de África, entre otros. No hay nada que lo impida, salvo la falta de nuestra propia voluntad”, afirmó.

Asimismo, el Mandatario afirmó que “para estos desafíos y tantos más, no me cabe duda que es el posible liderazgo de una mujer, como señala el Acuerdo de la Convención del Futuro que suscribimos hoy en la mañana, que provenga de nuestra América grande, según el criterio de rotación territorial de la ONU”.

Medio Oriente

Sobre la situación que afecta a Palestina, Boric sostuvo que “en ocasiones la comunidad internacional es acusada de doble estándar frente a las violaciones de los derechos humanos que ocurren en una u otra parte del mundo. Se condena lo que hace el adversario, pero cuando es un supuesto amigo o alguien del mismo color político el que vulnera la carta de la ONU, se mira hacia el lado o campea la ambigüedad”.

“Desde Chile, nos revelamos contra el doble estándar en materia de derechos humanos”, añadiendo que se niega “a elegir entre el terrorismo de Hamás o la masacre y conducta genocida del Israel de Netanyahu. No tenemos por qué elegir entre barbaries, yo elijo la humanidad. Denunciamos la ocupación ilegal de los territorios palestinos y la negación de facto de la existencia de un Estado palestino independiente por parte del país ocupante. Desde Chile, llamamos a un alto al fuego inmediato en Gaza que ponga fin al sufrimiento y a la masacre de la población palestina que ya cobra más de 40 mil víctimas fatales, imagínense todos los heridos.”

Asimismo, “también exigimos, de manera clara y sin ninguna ambigüedad, la liberación inmediata de los rehenes que hoy tiene en su poder el grupo terrorista Hamás”, afirmó el Mandatario.

Europa

Además, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la agresión de Rusia contra Ucrania, la cual “debe parar y es Naciones Unidas la instancia llamada a poner fin a esta flagrante transgresión del derecho internacional. No podemos aceptar que se naturalice que un país invada a otro y se quede con parte de su territorio. Para países medianos como el nuestro, exigir el respeto al derecho internacional es la principal garantía que tenemos del respeto a nuestra propia soberanía, del respeto a nuestra propia integridad territorial”.

Por esta razón, el Presidente hizo un “especial énfasis en la situación de los niños ucranianos secuestrados por Rusia y llevados a su territorio, deben ser devueltos a sus familias”.

“Ante esta asamblea, Chile reafirma su compromiso con la democracia siempre como el único sistema capaz de mantener la paz, alcanzar el desarrollo sostenible y proteger la dignidad, los derechos y las libertades fundamentales de las personas”, cerró Boric.

Dictadura de Maduro

En cuanto a la crisis migratoria que afecta a varios países de Latinoamérica, incluido Chile, por la situación que se vive en Venezuela, el Presidente Gabriel Boric sostuvo que “Chile seguirá haciendo esfuerzos por construir puentes entre sociedades diversas, buscando la integración de las voces de América Latina y el mundo para promover la paz y la estabilidad como lo estábamos haciendo recién en el encuentro promovido por el Presidente de España y el Presidente de Brasil en la Cumbre de Líderes Progresistas”.

En ese sentido, el Mandatario aseguró que “está especialmente atento frente a la crítica situación que vive Venezuela. Estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y que es indiferente al exilio no de miles, sino de millones de sus ciudadanos. Se requiere una salida política a esta crisis, que reconozca el triunfo de la oposición en las últimas elecciones y lleve adelante una transición pacífica a una democracia en forma”.

Finalmente, el Presidente Boric añadió que “las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos, tal como se lo he dicho personalmente al Presidente Biden, no ayudan a la solución del conflicto, sino, por el contrario, lo agravan. Y es que las sanciones económicas golpean más al pueblo venezolano que a sus actuales gobernantes, golpean a los humildes, a los trabajadores porque la crisis política se conjuga con la crisis económica y, en conjunto, éstas han empujado a más de 7 millones, escuchen bien, 7 millones de venezolanos al exilio, a salir de su país, de los cuales cerca de 800 mil se encuentran en Chile. Y por responsabilidad, debo ser claro en este punto, Chile no está en condiciones de recibir más migración”.