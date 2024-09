Gobierno de Nicolás Maduro suspende de manera indefinida vuelos comerciales con Chile

Fue mediante un comunicado emitido por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela, que se conoció la medida aplicada por el gobierno de Nicolás Maduro.

Según señaló la agencia de noticias EFE, Venezuela suspendió “las operaciones aerocomerciales de transporte de pasajeros desde y hacia la República de Chile”, sin entregar detalles sobre los motivos de la medida.

Sin embargo, la decisión del gobierno de Maduro se produce después de las críticas que lanzó el Presidente Gabriel Boric, en su discurso ante la 79 asamblea general de Naciones Unidas, donde sostuvo que “está especialmente atento frente a la crítica situación que vive Venezuela. Estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y que es indiferente al exilio no de miles, sino de millones de sus ciudadanos. Se requiere una salida política a esta crisis, que reconozca el triunfo de la oposición en las últimas elecciones y lleve adelante una transición pacífica a una democracia en forma”.

Además, el Presidente Boric añadió que “las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos, tal como se lo he dicho personalmente al Presidente Biden, no ayudan a la solución del conflicto, sino, por el contrario, lo agravan. Y es que las sanciones económicas golpean más al pueblo venezolano que a sus actuales gobernantes, golpean a los humildes, a los trabajadores porque la crisis política se conjuga con la crisis económica y, en conjunto, éstas han empujado a más de 7 millones, escuchen bien, 7 millones de venezolanos al exilio, a salir de su país, de los cuales cerca de 800 mil se encuentran en Chile. Y por responsabilidad, debo ser claro en este punto, Chile no está en condiciones de recibir más migración”.

La suspensión de vuelos con Chile se suma al cese “temporal” de las operaciones aéreas con Panamá, República Dominicana y Perú, en rechazo a las críticas que han planteado esos países tras las pasadas elecciones presidenciales en Venezuela.