L’Oréal contesta tajante a denuncias de caída de cabello por uso de shampoo Elvive: “Es 100% seguro y apto para su uso”

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a la marca L’Oréal tras una ola de denuncias de usuarios del champú Elvive, que contiene Hydra Hialurónico, acusando pérdida de cabello.

PUBLICIDAD

L’Oréal a través de un comunicado informó que “tenemos conocimiento de ciertas afirmaciones hechas en redes sociales que asocian a nuestra línea Elvive Hydra Hialurónico con la pérdida de cabello. Entendemos la preocupación que esto pueda generar y queremos reafirmar que en L’Oréal, la seguridad y la calidad de nuestros productos son nuestra máxima prioridad”.

“Es por esto que desde el comienzo de estos rumores realizamos diversas pruebas de calidad y seguridad bajo estrictos estándares en todos los casos reportados oficialmente en nuestros canales de atención al consumidor; y tras estos análisis de laboratorio, queremos confirmar su CONFORMIDAD con nuestros altos estándares de calidad y DESCARTAMOS su potencial relación con la caída del cabello y enfermedades del cuero cabelludo”, precisaron.

“Reafirmamos con seguridad que Elvive Hydra Hialurónico es un producto 100% seguro y apto para su uso”.

Por otro lado, indicaron que “tal como en cada ocasión, nuestra compañía colaborará plenamente con la institución, poniendo a su disposición todos los análisis que respaldan la plena seguridad en su uso”.

“La pérdida de cabello puede estar asociada a múltiples factores, tales como la dieta, estrés, cambios hormonales, cambios de estación, medicamentos, entre otros. Recomendamos a los consumidores que han manifestado su inconformidad con el uso de este producto, consultar a un especialista para identificar la causa de su situación, así como para obtener indicaciones sobre el mejor producto para su tipo de cabello y cuero cabelludo”, agregaron.

Las denuncias

Y para ejemplificar las diferentes denuncias de usuarios, Emol dio a conocer el testimonio de una de ellas: “uso desde hace un montón de tiempo la línea de shampoo Elvive, pero desde aproximadamente 5 meses compré la línea Hidra Hialurónico. De principio todo bien, pero hasta hace algunos meses me percaté que se me estaba cayendo demasiado el cabello y lo asocié al estrés jamás pensando que era culpa de los productos”.

“Fui al psicólogo y me recetaron Vitaminas de biotina, para poder controlar la caída del pelo, pero ya tengo pelones. Cada vez que me cepillo el pelo me caen cientos. Cabe destacar que nunca he tenido problemas de caída de cabello, lo cual ahora me entero por redes sociales que hay muchas chicas de Chile en mi misma situación, que utilizan la misma línea de productos Hidra Hialurónico y están masificando esta información”, agregó la chica.