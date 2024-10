“Evidentes fines políticos...”: Irina Karamanos entregó cartolas bancarias a fiscalía y reitera que no hizo abonos a Procultura

La exprimera dama, Irina Karamanos, volvió a referirse a la investigación que realiza la fiscalía en el marco del denominado “Caso convenios”, donde se estarían indagando cinco “sospechosos“ depósitos bancarios realizados desde su cuenta a Procultura, una de las organizaciones en el ojo de la justicia por presunta malversación de fondos públicos.

En ese sentido, y luego de haber emitido un comunicado de prensa por redes sociales, horas más tarde Irina Karamanos volvió a hacer uso de su cuenta en X (antes Twitter), para reiterar que no ha realizado depósitos a esa fundación y anunciar que entregó sus cartolas bancarias al fiscal que investiga el caso.

“Respecto a los supuestos abonos que yo habría realizado, reitero que no existen. Por eso, en función de la transparencia he entregado al fiscal mis cartolas bancarias”, indicó la expareja del Presidente Gabriel Boric en el mensaje.

Luego, incluso señaló que el ojo se puso sobre ella por fines políticos y para “distraer” a la opinión pública de otros casos y polémicas.

“Rechazo las insinuaciones vertidas en mi contra para evidentes fines políticos y distraer de escándalos ajenos”, aseguró Karamanos.

Investigación de la fiscalía y el apoyo del Presidente Boric

En tanto, durante la jornada de este jueves 3 de octubre, el Ministerio Público emitió un comunicado indicando que la causa se encuentra en manos de la Fiscalía Regional de Coquimbo.

“En la causa por el delito de fraude al fisco, lavado de activos y tráfico de influencias conocida como ‘caso Procultura’ asignada al actual Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper, está siendo desarrollada con la objetividad y profesionalismo que obliga al Ministerio Público en su tarea de dirigir la investigación de hechos que podrían revestir carácter de delito”, explicaron en el mensaje.

Por otra parte, apenas comenzó a hablarse del tema, el Presidente Boric se refirió a la polémica que involucra a su expareja, señalando que tiene plena confianza en Irina Karamanos y que se debe investigar todo lo que sea dudoso, “caiga quien caiga”.

“De lo que se habla es de una sospecha, esa sospecha a mí no me cabe duda que va a ser descartada. Pero lo que yo diga no es suficiente en esto y lo reitero, en esto por supuesto que caiga quien caiga, partiendo por mí... Yo como Presidente no voy a permitir ningún acto de corrupción en ninguna parte”, aseguró el Mandatario.