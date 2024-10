Superintendencia de Educación Superior inició investigación a Universidad San Sebastián por caso Cubillos

A raíz del escándalo por los $17 millones de sueldo que recibía la exministra de Educación Marcela Cubillos, en la Universidad San Sebastián, y que ha significado la crítica desde todos los sectores políticos, la Superintendencia de Educación anunció una investigación hacia la casa de estudios.

Mediante un comunicado, la Superintendencia precisó que “el martes pasado recibió la respuesta de la Universidad San Sebastián a la solicitud de entregar todos los antecedentes relativos a las condiciones de contratación de la exministra de Educación Marcela Cubillos y también de otros personeros que desempeñan labores docentes y administrativas dentro de la institución”.

Y bueno, “tras esto, la Superintendencia decidió iniciar hoy un proceso de investigación a la Universidad San Sebastián”. Esto se fundamenta “en que la información recibida no permite esclarecer completamente las preguntas surgidas en torno a la contratación, remuneración y evaluación del personal académico, lo que podría ser constitutivo de infracciones graves a la normativa interna de la universidad”.

Por otro lado, la Superintendencia dispuso también de la realización de una fiscalización en terreno “para así recopilar evidencia de primera mano que permita determinar con precisión el alcance de los hechos que están siendo investigados. Este proceso se llevará a cabo conforme a las disposiciones legales vigentes lo que implica que la investigación tomará el tiempo necesario para garantizar la obtención de conclusiones robustas”.

El organismo fiscalizador, precisó que estará atento a que puedan surgir nuevos elementos durante el desarrollo de esta indagatoria y que puedan dar origen a otras líneas de investigación.

Rector de la Universidad San Sebastián criticó a Cubillos

El rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados, rayó la cancha sobre la polémica que se ha suscitado respecto a la filtración de los $17 millones de pesos que recibía como sueldo Marcela Cubillos.

En conversación con T13 Radio, Lavados precisó que “al interior de la universidad existe más bien una sensación de molestia, de cierto resquemor por todo lo que se ha hablado afuera respecto a la universidad sin considerar para nada lo que hace la universidad, las cosas positivas”.

“Estamos llenos de escandalillos y resulta que nosotros en este momento, como se dice habitualmente, estamos pagando el pato por una situación en que no tenemos necesariamente que ver”, añadió.

Lavados además precisó con respecto a los dichos de Cubillos, que “desafortunadamente, tengo que decirlo, no ha ayudado particularmente a la universidad con lo que ha declarado”.

“Creo que no ha habido gran empatía, ha habido una defensa fuera de la realidad. Además hay una cuestión que es evidente, las universidades no son una productora de cualquier cosa, tienen que ser reguladas (…). No hay libertad completa, no puede haberla”, dijo.