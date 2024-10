“Amigo, no nos va a dar pena”: JC Rodríguez le paró los carros a hombre que golpeó a adulto mayor tras suspuestamente haber sido drogado

Julio César Rodríguez no se creyó el cuento y le paró los carros al hombre acusado de agredir a un adulto mayor en la comunda de La Florida.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que durante esta jornada se dio a conocer un brutal registro, en donde Rodrigo golpeó al cuidador de autos de la tercera luego de acusarlo de ser el culpable del robo de sus pertenencias a la salida de un bar.

En este contexto, es donde el hombre aseguró que no se acuerda de la situación puesto que -supuestamente- lo habrían drogado al interior del local.

“Los antidepresivos no te ponen violento, Rodrigo”, apuntó el comunicador de entrada. A lo que el acusado respondió: “Pero con alcohol sí. Además, yo no tomo antidepresivos. Yo no me estoy haciendo no-cargo de lo que hice. Yo me siento totalmente acongojado”, aseguró en una conversación en “Contigo en la mañana”.

JC Rodríguez: ¿Ebrio no habías tenido otros episodio así? Porque me imagino que no es primera vez que tomas pisco sour.

Rodrigo: La última vez que bebí fue en Fiestas Patrias, lo hice acá en mi casa y me acosté. Yo no tengo antecedentes de haber agredido a nadie.

Acto seguido, contó detalles del más reciente episodio y anunció que tomará acciones legales.

PUBLICIDAD

”Corrí cinco cuadras a pie pelado. Traté de volver corriendo al local tras arrancarme de la comisaría. No sé si una persona en estado de ebriedad pueda hacer eso. Yo corrí toda la noche, agredí a mi familia, asfixié a mi hermano. Si tú me dices que eso se hace borracho, nunca”.

Otro que también dudó de sus palabras fue Roberto Cox, quien intervino en la conversación: “¿Y cuál sería el objetivo del restaurante de drogarte así?”, le consultó

“Robarme. A nosotros nos robaron”, aseguró el acusado.

En tanto, JC explicó que “cuando tú tomas antidepresivos y los mezclas con alcohol, es al revés. Te pones más lento. Entonces no cuadra eso. Al menos que en el examen aparezcan otras drogas”.

“Yo no podría decir que ese es el efecto. Según el relato del medicamento, pude haber perdido el conocimiento”, se defendió.

El llamado de la nieta

Aunque esto no fue todo, puesto que Julio César llamó a la nieta de Don Carlos para que contara su versión de los hechos.

“Ellos volvieron al local a las 04:30 de la mañana. Entre los dos pescaron a mi tío (otro familiar) y lo tiraron al suelo. Mi tío andaba caminando con el perro después de todo lo que había pasado (con su abuelo)”, detalló la joven al matinal de CHV.

Rodrigo: Yo no puedo dar veracidad si eso es así o no.

Nieta del cuidador: Tu hermano y tu mamá se quedaron hablando hasta tarde; él estaba haciéndose la víctima. Él decía que ‘no quería que pasara’, pero es mentira, porque él igual agredió a mi tío.

Rodrigo: Yo no puedo decir que la señorita está mintiendo. Lo que sí sé, es que agredí a una persona, y eso es algo que me pesa mucho.

Tras escuchar estas palabras, JC intervino y lo detuvo en seco: “Amigo, no nos va a dar pena lo que nos estás diciendo. Tu comportamiento es irresponsable. Te tomaste dos litros de pisco sour, tomaste tequila, no te acuerdas de nada, te pegaste una borrachera y aquí estás tratando de decir que te pusieron un antidepresivo en el trago y por eso te comportaste así. De verdad que diste un jugo hasta las 5 de la mañana”.

Rodrigo: Yo no soy esa persona.

JC Rodríguez: Sí, eres tú, si no aceptas y sigues diciendo que no eres tú, nunca vas a cambiar tu comportamiento.

Rodrigo: Yo no estoy aquí para dar excusa, estoy totalmente arrepentido.