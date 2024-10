Paola Capelli, candidata a CORE por la Provincia de Marga Marga: “Para mí lo fundamental es la educación, la cultura y el deporte”

Paola Capelli, madre de Constanza Capelli, ganadora del primer “Gran Hermano” en Chile, se encuentra en plena campaña para las elecciones del 26 y 27 de octubre, donde aspira al cargo de Consejera Regional (CORE) por la provincia de Marga Marga, en la Región de Valparaíso. Postulándose bajo el alero del Frente Amplio, Capelli se propone trabajar por su comunidad, destacando la educación, la cultura y el deporte como sus principales banderas de lucha.

“Esta decisión no la he tomado sola. Ha sido impulsada por el cariño, apoyo y confianza que ustedes, mi comunidad, me han brindado. Cada conversación, cada palabra de aliento, cada idea compartida, ha sido un motor que me impulsa a querer hacer más y mejor por todos nosotros”, afirmó la candidata tras anunciar su candidatura al Gobierno Regional.

Ahora, a pocas semanas de las elecciones, Capelli conversó en exclusiva con Publimetro y compartió detalles de sus motivaciones para ser elegida CORE de Marga Marga. “Vengo de una familia en la que siempre se habló mucho de política. Mi madre participó muchos años en el partido socialista, por lo tanto, era un tema de conversación diario en la política de nuestro país. Pero sí, en algún momento dije: es momento de salir del sofá de mi casa y entrar a participar de la política comunal, regional y nacional”, comenta Capelli sobre su motivación para involucrarse en la vida pública.

En cuanto a la labor del CORE, Capelli destaca que los consejeros regionales tienen la responsabilidad de gestionar el presupuesto regional, fiscalizar al gobierno y promover proyectos junto a la comunidad. “El CORE tiene funciones bien específicas, que tienen que ver con materias normativas, resolutivas y fiscalizadoras. Maneja, discute y resuelve el

Capelli ahondó en su visión de la política regional y en los proyectos que busca impulsar en la provincia de Marga Marga, que incluye las comunas de Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué. Su visión se centra en dar prioridad a tres áreas clave: la educación, la cultura y el deporte.

“Para mí lo fundamental es la educación, la cultura y el deporte” , subraya Capelli, al explicar que estas áreas son esenciales para el desarrollo integral de la sociedad. “Siento que estas tres áreas son la génesis definitiva de todo. Cuando tú abordas estas tres áreas de manera seria, positiva y entendiendo que es un proceso, con esto bajas los niveles de delincuencia, apoyas a la percepción de seguridad, mejoras la salud emocional y física de las personas, etc.”, sostiene.

Capelli también destaca la importancia de otorgar mayor autonomía a los gobiernos regionales y municipales, argumentando que cada región y provincia tiene sus propias realidades y problemáticas. “Los gobiernos regionales deben tener mayor autonomía, así también los municipios, recursos y formas de incidir en la política nacional desde los espacios regionales. Porque las realidades son muy diferentes. Chile es un país muy largo en donde cada región y cada provincia tiene necesidades y problemáticas diferentes”, señala.

Su propuesta concreta para Marga Marga incluye una serie de iniciativas que buscan integrar a los diversos sectores de la sociedad, con especial énfasis en la formación y la inserción laboral. Entre las medidas que planea implementar están:

1. Diagnóstico y personalización: Evaluaciones individualizadas para identificar habilidades, intereses y necesidades de los ciudadanos, diseñando programas a medida.

2. Formación en oficios: Talleres prácticos en áreas como tecnología, artesanía, comercio y servicios, con el objetivo de ofrecer una formación técnica aplicable al mercado laboral.

3. Habilidades para la vida diaria: Programas para desarrollar competencias básicas en gestión del tiempo, finanzas personales y habilidades domésticas.

4. Soporte psicosocial: Equipos de profesionales que brinden apoyo emocional y psicológico, creando un entorno seguro y motivador.

5. Inserción laboral: Alianzas con empresas locales para facilitar prácticas profesionales y empleos adaptados, promoviendo una integración laboral efectiva.