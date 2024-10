“Me parece maravilloso”: Adulta mayor agradeció las palabras de Bukele, quien reaccionó a su violento asalto

Durante la noche de este jueves 10 de octubre, una adulta mayor de 70 años fue víctima de un violento turbazo en su domicilio ubicado en la comuna de Independencia, Región Metropolitana. Alrededor de cuatro delincuentes fueron los que entraron en su casa tras romper la puerta.

La mujer afectada, Gloria De Vicenzi Salva, relató el incidente en el matinal de Canal 13, “Tu Día”, en donde reveló que intentó dialogar con uno de los delincuentes y hasta abrazó a uno, pero de todas formas el ilícito se llevó a cabo.

Ella contó que los antisociales, que infiere tendrían entre 16 a 20 años, empezaron a patear la puerta de entrada, la cual terminó cayendo encima de la mujer.

El más joven de la banda se quedó con ella mientras la apuntaba con un destornillador. “Yo me acordé que había leído por ahí que a esta gente había que apapacharla. En vez de llevarle la contra, apapacharla. Y lo abracé, era tan flaquito que una guagua me cabía aquí entremedio de mis brazos”, contó.

“Le digo: ‘Hijo lindo, no hagas esto. Pero lo único que te pido es que si tú me vas a hacer daño, por favor mátame altiro. No me dejes mal herida porque yo soy sola, no tengo quien me cuide. Qué hago si quedo mal herida, así que por favor mátame’”, continuó emocionada.

“El chico se vio tan impresionado con el cariño que yo le daba abrazándolo, que ha dejado el destornillador encima, a los pies de la foto de mi nieto que está en el cielo, porque mi nieto falleció hace poco, y… ‘No mamita, si no le voy a hacer nada’. Fue todo lo que me decía”, cerró.

La reacción de Bukele

Esta noticia llegó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien reaccionó a lo acontecido en nuestro país a través de su cuenta de X (Twitter). “Increíble lo que sucede en Chile, el país que todos los latinoamericanos mirábamos como ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo destruyen así?”, escribió adjuntando un video de la entrevista de la señora con el matinal de Canal 13.

CHVNoticias fue a conversar con la adulta mayor afectada durante la mañana de este sábado 12 de octubre, en donde recogieron su reacción a las palabras de Bukele. “Me parece maravilloso que un Presidente se pueda preocupar de una mujer de 70 y tantos años que lo único que está pidiendo es paz para su país”, partió.

“Quiero el Chile que yo conocí. El país donde yo iba con mi abuelo de la mano el día domingo a la Iglesia por la Plaza de Armas, y podíamos tomar helado, podíamos correr, todo eso. Eso es lo que quiero, no llegar ahí y que me vacíen los bolsillos. No quiero el Chile donde están matando a la gente como los pollos para robarle 10 lucas”, continuó.

“Le mando agradecimientos al Presidente Bukele, si este Presidente (Boric) tuviese un cojón como él, le pediría que se quedara un mes en Chile”, cerró.