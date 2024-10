“No es que yo me ría del Presidente”: Neme se lanza contra Gabriel Boric en medio de denuncia a Monsalve y recuerda antiguo altercado con la prensa

José Antonio Neme hizo un potente descargo durante el más reciente capítulo de “Mucho Gusto”, el periodista se lanzó en contra del Presidente Gabriel Boric en el marco del Caso Monsalve. Además, recordó cuando el mandatario aseguró que “algunos periodistas” se burlaron de las caletas con perspectivas de género.

“Creo que es súper importante y da cuenta de algo que tenemos que tomar más en serio, que es la incorporación de las mujeres a todos los aspectos de la vida laboral en todas las dimensiones”, aclaró el Mandatario el 30 de enero de este año, en medio de su primera gira por el archipiélago de Chiloé.

“Hoy día veía a algunos periodistas que se burlaban socarronamente de las iniciativas que se han estado impulsando para incorporar a las mujeres vinculadas al mundo de la pesca. Yo les pediría un poco más de seriedad, que piensen cuando hacen esas burlas”, rogó el Presidente de la República.

Aunque no dio nombres de los protagonistas de esto, Neme se sintió aludido ante estas palabras y el periodista no dudó en responder a estos dichos.

“Yo no voy a opinar absolutamente nada el día de hoy. Creo que al mundo político le inquieta la cobertura que le estamos dando a este tema. Estoy hablando del Presidente, que estaba muy molesto con los periodistas porque, según él, algunos se estaban burlando de las caletas con perspectivas de género. Yo no quiero problemas con el poder, estoy muy viejo para tener problemas, quiero vivir tranquilo, así que no voy a decir lo que pienso”, dijo, con ironía durante la jornada siguiente.

Neme vuelve a reflotar la polémica

Este viernes, tras conocerse la grave denuncia por abuso sexual y violación contra Manuel Monsalve, el animador del matinal de Mega recordó esta polémica.

“Me acordé de algo, porque yo tengo buena memoria. Hace un tiempo atrás, el Presidente estaba muy molesto con programas como los nuestros, con periodistas como nosotros, que hicimos ironías respecto a las caletas con perspectiva de género”, comentó Neme.

“Él dio un punto de prensa y dijo que cómo era posible que algunos periodistas no riéramos de las caletas, porque justamente ese fin de semana habían habido hechos de connotación pública serios y el Presidente hablaba de este tema interesante, pero no urgente”, continuó.

“Él contestó, no me mencionó directamente, pero mucha gente dijo después ‘sí, Neme es un ignorante’. Bueno, la perspectiva de género se prueba en este tipo de cosas, señor Presidente”.

“El gobierno fue puesto a prueba y no pasó la prueba. No tengo nada más que decir, sigamos hablando de las caletas de perspectiva de género. No es que yo me ría del Presidente y le esté cobrando... bueno, un poquito, porque en realidad, en esa oportunidad, nosotros queríamos decir que los problemas de orden público eran urgentes y los temas de las caletas con perspectiva de género eran importantes, pero no urgentes”, explicó el periodista de la señal.

Finalmente, Neme terminó su monólogo con una reflexión: “En la vida, en general, hay que ser prudente y hay que hacer juicio cuando uno está 150 por ciento seguro. Entonces, en algún momento, esta administración hizo ver que programas como el nuestro y los periodistas estábamos riéndonos del tema del género y ahora es el gobierno el que está cazado por no haber aplicado protocolos de género. Entonces hay que ser súper cuidadoso cuando uno abre la boca. Eso va para el Presidente y para toda la gente que nos está viendo”, cerró.