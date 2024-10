Presidente Boric responde a críticas por salida de Manuel Monsalve: “En el gobierno no hay ánimo de tapar, esconder y obstaculizar algo tan grave”

“Por parte del gobierno no hay ánimo de tapar, esconder, obstaculizar algo tan grave como esto, esto es gravísimo”, con estas palabras el Presidente Gabriel Boric se refirió públicamente a la polémica por la renuncia del ahora exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, luego que se conociera la denuncia en su contra por violación y abuso sexual en contra de una funcionaria de la misma repartición pública.

En una inédita conferencia de prensa donde el Presidente Boric aseguró que “voy a responder todo lo que haya que responder”, donde incluso se enfrentó a sus asesores para seguir contestando preguntas, además reiteró en varias ocasiones que el caso es “grave” y que su interés es que se investigue. “Lo que más importa es el bienestar de la víctima y la verdad y la justicia”, indicó.

“Todos los que tienen que ponerse a disposición de la justicia lo tienen que hacer partiendo por el exsubsecretario Monsalve (...) Me parece gravísimo, tendrá que investigarse. Cuando hay una denuncia de estas características es evidente que va a salir en la prensa, acá nadie pensaría que esto se podía esconder y no era nuestra intención que se escondiera, es evidente dadas las características que era incompatible su permanencia en el cargo”, añadió el Mandatario.

Cuándo se enteró el Presidente Boric de la denuncia

El Presidente Boric señaló además que conoció de la denuncia contra el ahora exsubsecretario Monsalve el martes en la tarde, y que pudo reunirse con él ese mismo día en la noche.

“Tuve conocimientode una denuncia, no del contenido de la misma, lo que hice fue citar al subsectetario a La Moneda, posteriormente y con los antecedentes recabados se hizo la investigación y le solicité al subsecretario la renuncia”, explicó.

Luego añadió que “su renuncia consideramos y en esto estamos todos de acuerdo es lo que corresponde y es lo imprescindible para asegurar una investigación completa de estas situaciones”.

En ese sentido, el Mandatario apuntó que “en estos casos gravísimos la justicia debe ser la prioridad absoluta y la protección de la denunciante y las víctimas. Señalamos que es fundamental que la investigación se deba realizar con toda la transparencia que exista y toda la independencia resguardando los derechos de la denunciante, es vital que este caso se investigue sin excepción y sin privilegios, que nada obstaculice a la justicia”.

Revisión de las cámaras de seguridad del hotel

Sin duda, uno de los puntos que más llamó la atención de quienes estaban en la conferencia de prensa del Mandatario, fue conocer que el mismo día martes, el exsubsecretario Manuel Monsalve le reconoció que había revisado las cámaras del hotel, lo que habría abierto una nueva arista de investigación.

“El subsecretario Monsalve me comentó que él habia revisado las cámaras del hotel... si hubo alteración de prueba, obstrucción a la justicia, no tengo conocimiento de aquello”, dijo en una primera instancia, algo que luego reiteró, indicando que “me dijo que había revisado las cámaras del hotel para saber qué es lo que habíaa pasado, no tengo información de ninguna alteracion de pruebas”.

Finalmente reconoció que “en lo humano esto es devastador, devastador para todos (...) hablar hoy día de lo que nos duele sería impropio dado el momento, evidentemente todo lo que sucede es doloroso, pero hay que pensar primero en la víctima y ojalá se proteja, el centro tiene que estar en esclarecer la verdad y proteger a la víctima”, aseguró el Presidente Boric.