Gobernador del Bio Bío habló sobre la denuncia de violación en contra de Monsalve: lo comparó con el caso de Jovino Novoa

El jueves se hizo pública la acusación en contra del ahora exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por el delito de violación. En una conferencia de prensa después de que la noticia se divulgó, él presentó su renuncia al cargo.

PUBLICIDAD

Al día siguiente, comenzaron a salir a luz más antecedentes sobre el caso, en donde se reveló que la mujer que lo denunció era una funcionaria de la misma subsecretaría.

Esta agresión sexual habría ocurrido el pasado 22 de septiembre después de una cena en el restaurante peruano, Ají Seco, en Santiago Centro. Ella se despertó en una habitación de un hotel junto a Monsalve, por lo que fue a constatar lesiones ante el Servicio Médico Legal (SML).

El fiscal jefe de la Fiscalía Centro-Norte, Xavier Armendáriz, confirmó que la denuncia fue realizada ante la justicia y que ya se habían realizado varias diligencias, entre ellas la declaración de la víctima, que actualmente se encuentra con licencia médica.

Los peritajes en el restaurante

El administrador del restaurante, José Avellaneda, señaló que se hicieron peritajes en el local, “los caballeros de la PDI vinieron, consultaron a los garzones, han visto que nadie ha salido mareado ni ese día ni ningún día”, contó a LUN.

Él agregó que hay una norma de no servir más alcohol si es que los clientes no han comido. “Como hay clientes que vienen con hálito alcohólico, ya mareaditos, nosotros no le servimos licor, porque se puede caer o pasar algo. A nosotros nos controlan los carabineros, vienen a ver el local”, agregó.

“Los garzones están autorizados de vender dos pisco sour o dos catedrales, y si el cliente te desea otro, tiene que ser acompañado con un piqueo, pero se le anticipa que más trago no se da (...) de acá nadie se va mareado, cuidamos a nuestros clientes”, apuntó el administrador del restaurante.

PUBLICIDAD

Las declaraciones de Rodrigo Díaz Worner

Ante la posibilidad de que Manuel Monsalve haya estado de ebriedad durante la jornada del 22 de septiembre, el Gobernador Regional de Bío Bío, Rodrigo Díaz Worner, señaló que “en la conducta del exsubsecretario, una forma de conocerlo a él y las personas que lo conocemos sabemos que es una persona que no consume alcohol”.

“¿Es eso coherente con lo que ocurrió? Yo no quiero quitarle ninguna gravedad a lo dicho, pero hemos tenido en el pasado minutos donde han existido acusaciones muy fuertes respecto de políticos. A mí se me viene a la memoria Jovino Novoa y terminó resultando otra cosa”, cuestionó Díaz, según lo informado por Biobío.

Vale recordar que el exsenador Jovino Novoa fue acusado de ser parte de pertenecer a una red de pedofilia, en el marco del Caso Spiniak. Él fue acusado por Gemita Bueno, quien terminó admitiendo que él era inocente.