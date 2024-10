Habla madre de denunciante de Manuel Monsalve: “Quisiera contar tantas cosas, pero no puedo”

La denuncia por violación en contra del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, ha provocado un verdadero terremoto al interior de La Moneda. Su renuncia no vino a poner paños fríos, cada día se conocen más detalles de la versión de la presunta víctima, una mujer de 32 años, funcionaria de la misma repartición.

Meganoticias conversó en forma exclusiva con la madre de la denunciante, quien manifestó que han sido días devastadores para toda la familia.

“Esto es demasiado delicado. Esto es grave. Ella nunca había pasado por una crisis así, por algo ella estaba trabajando donde estaba trabajando. Ella estaba subiendo en su carrera, yo estaba feliz, pero la vida se nos truncó a nosotros”, dijo la mujer, que explicó que con gran esfuerzo lograron que su hija estudiara y se recibiera como ingeniera comercial.

La familia vive en Coronel y el padre de la joven conocía a Monsalve, ya que trabajó para su campaña para diputado.

“Fue horroroso. A mí no me quedan lágrimas. Ella me contó todo. Esto estalló, esto explotó y ahora hay que dejar que la justicia haga lo que tiene que hacer (...) Quisiera contar tantas cosas, pero no puedo”, manifestó la mujer.

El medio también conversó con el abogado de la denunciante, quien precisó que no entregaría más detalles, pero sí relató que hubo situaciones de acoso, antes de la bullada cena en el restaurante Ají Seco del centro de Santiago.

La funcionaria asegura que luego de esa cena no recuerda lo que pasó, hasta que despertó en el hotel donde pernoctaba Monsalve cuando se quedaba en Santiago, al lado de la exautoridad, sin ropa y con lesiones en sus muñecas.

¿Cuándo se enteró el Gobierno?

El Presidente Gabriel Boric señaló además que conoció de la denuncia contra el ahora exsubsecretario Monsalve el martes en la tarde, y que pudo reunirse con él ese mismo día en la noche.

“Tuve conocimiento de una denuncia, no del contenido de la misma, lo que hice fue citar al subsectetario a La Moneda, posteriormente y con los antecedentes recabados se hizo la investigación y le solicité al subsecretario la renuncia”, explicó.

Luego añadió que “su renuncia consideramos y en esto estamos todos de acuerdo es lo que corresponde y es lo imprescindible para asegurar una investigación completa de estas situaciones”.

En ese sentido, el Mandatario apuntó que “en estos casos gravísimos la justicia debe ser la prioridad absoluta y la protección de la denunciante y las víctimas. Señalamos que es fundamental que la investigación se deba realizar con toda la transparencia que exista y toda la independencia resguardando los derechos de la denunciante, es vital que este caso se investigue sin excepción y sin privilegios, que nada obstaculice a la justicia”.