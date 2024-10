Roberto Ávila Toledo: Quién es el abogado que representa a mujer que denunció por violación a Manuel Monsalve

Tras darse a conocer la querella por violación contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, Meganoticias conversó en exclusiva con el abogado defensor de la mujer que interpuso la denuncia, Roberto Ávila Toledo. Sin embargo, su elección causó curiosidad en la esfera política.

Esto, debido al nexo de Ávila con el Partido Socialista, el mismo donde militaba el exsubsecretario.

Según detalló el medio Bío Bío, el defensor es egresado de la Universidad de Chile el año 1983 y se ha destacado por trabajar en causa de Derechos Humanos.

“Él es un abogado antiguo en el PS, defensor de derechos humanos y trabajadores. A eso corresponde esa foto, a una romería por un joven detenido desaparecido”, contó la presidente de la colectividad, Paulina Vodanovic al citado medio.

Pero, no ha estado exento de polémicas. Como cuando apoyó las elecciones en Venezuela, dando como ganador a Nicolás Maduro o cuando fue expulsado del colectivo “Socialistas por Jadue”, al tener vínculo con el exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, “a quien defendió en medio del escándalo por narcopolítica en dicha comuna”.

También, otro de sus mediáticos casos, fue cuando defendió al camarógrafo de Mega que demandó al animador José Miguel Viñuela por cortarle el pelo, en vivo y en directo en el matinal, sin su autorización.

Habla madre de la víctima

Meganoticias conversó en forma exclusiva con la madre de la denunciante, quien manifestó que han sido días devastadores para toda la familia.

“Esto es demasiado delicado. Esto es grave. Ella nunca había pasado por una crisis así, por algo ella estaba trabajando donde estaba trabajando. Ella estaba subiendo en su carrera, yo estaba feliz, pero la vida se nos truncó a nosotros”, dijo la mujer, que explicó que con gran esfuerzo lograron que su hija estudiara y se recibiera como ingeniera comercial.

La familia vive en Coronel y el padre de la joven conocía a Monsalve, ya que trabajó para su campaña para diputado.

“Fue horroroso. A mí no me quedan lágrimas. Ella me contó todo. Esto estalló, esto explotó y ahora hay que dejar que la justicia haga lo que tiene que hacer (...) Quisiera contar tantas cosas, pero no puedo”, manifestó la mujer.

El medio también conversó con el abogado de la denunciante, quien precisó que no entregaría más detalles, pero sí relató que hubo situaciones de acoso, antes de la bullada cena en el restaurante Ají Seco del centro de Santiago.

La funcionaria asegura que luego de esa cena no recuerda lo que pasó, hasta que despertó en el hotel donde pernoctaba Monsalve cuando se quedaba en Santiago, al lado de la exautoridad, sin ropa y con lesiones en sus muñecas.