“Es un problema para el gobierno, para Monsalve y la Fiscalía”: Iván Valenzuela compara el caso de Jorge Valdivia con el del exsubsecretario del Interior

El periodista Iván Valenzuela no quiso quedarse ajeno a la actual situación que tiene como protagonista a Jorge Valdivia, y de pasada, la comparó con el Caso de Manuel Monsalve.

Cabe recordar que ambos hombres están enfrentando una denuncia por presunta violación. Eso sí, existe una gran diferencia entre los casos y es que el exfutbolista en estos momentos se encuentra en calidad de detenido en la 33° comisaría de Ñuñoa tras ser arrestado por Carabineros a las 3 de la madrugada por orden de la Fiscalía. En tanto, el exsubsecretario del Interior está en libertad.

“Esto pasó el domingo, la denuncia se presentó ayer y el Mago Valdivia fue detenido a las 3 de la mañana. Está detenido, va a pasar a audiencia de formalización en el bloque PM y será formalizado sólo por la denuncia, en menos de 24 horas”, resumió el comunicador en el programa “Mesa Central” de T13 Radio.

Acto seguido, el periodista recordó el caso Monsalve, quien tuvo que renunciar a su cargo en el actual Gobierno puesto que fue acusado por una funcionaria del mismo departamento en el que él trabajaba por presunta agresión sexual.

La comparación del Valenzuela

“Disculpen, pero es imposible no hacer el paralelo. Esto es un problema para el gobierno, es un problema para Monsalve y la Fiscalía. ¿Qué es lo que pasa aquí? No pasan ni 24 horas y en el caso de Monsalve hay una denuncia, se le investiga en secreto, se le permite seguir siendo subsecretario, es despedido el jueves y todavía no declara”, señaló el periodista.

“Es una locura. ¿Cuál es la diferencia en estos casos? Esto pasó el domingo y el Mago va a ser formalizado. Es increíble”, lamentó el comunicador.

Recordamos que el exjugador de “La Roja” será formalizado en el bloque PM de este martes, donde se darán a conocer más detalles del delito. Acto seguido, se realizará una vocería finalizada la audiencia.