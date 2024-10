“Concentradísima en sus hijos”: Neme revela que Daniela Aránguiz “sigue en shock” tras prisión preventiva de Jorge Valdivia

Este miércoles, el periodista y conductor del programa “Mucho Gusto”, José Antonio Neme, dio a conocer detalles de una conversación que mantuvo con Daniela Aránguiz luego de que se decretara la prisión preventiva de su exesposo y padre de sus hijos, el exfutbolista Jorge Valdivia, acusado de violación.

Neme, que también es colega de Aránguiz en el mismo canal de televisión, explicó que ella está profundamente afectada por la situación judicial que enfrenta Valdivia.

“Anoche le mandé un mensaje a Daniela Aránguiz. Hago una desclasificación, pero yo le tengo cariño, la conozco hace un tiempo, es compañera ahora de canal (...) quiero ser bien claro para que sepan desde qué lugar hablo yo. No es delito, hasta donde sé, ser amigo de una persona, y como yo en la objetividad creo poco”, expresó el conductor según consignó MEGA.

“Concentradísima en sus hijos”

Durante la transmisión del programa matutino, los panelistas discutían los detalles sobre una segunda denuncia por violación que complica aún más el panorama legal de Jorge Valdivia. En ese contexto, Neme aprovechó la ocasión para compartir que Aránguiz está enfocada en sus hijos, y que aún no ha podido asimilar del todo lo que está ocurriendo.

“Ella está concentradísima en sus hijos, sigue en un estado de shock. Ayer (martes) entiendo que no fue a trabajar a su programa en TV+, ha pedido que la prensa no le pregunte, o que le pregunte lo menos posible, y ella está tratando de contener a sus hijos en su rol de mamá, y está perfecto” , relató Neme, subrayando el impacto emocional que esta situación ha tenido en Aránguiz y su familia.

Además, Neme también reflexionó sobre la particular relación que sigue uniendo a Aránguiz y Valdivia: sus hijos. A pesar de las graves acusaciones que pesan sobre el exfutbolista, el periodista destacó la importancia de priorizar el bienestar de los menores en este tipo de situaciones. “(Jorge Valdivia) tiene hijos en común con ella, que no es el caso de (Maite) Orsini y otras. Cuando hay hijos en común me parece que hay un vínculo que tiene un bien superior, que es el bienestar de los niños, o adolescentes en este caso”, concluyó Neme.

Nuevas complicaciones legales para Valdivia

Este miércoles se conoció una segunda denuncia por violación en su contra. Una nueva víctima acusó al exfutbolista de haberla contactado por Instagram, citándola en un pub de Vitacura. Tras beber unos tragos, el deportista la habría llevado a otro lugar, donde supuestamente ocurrió el delito. La denunciante sostiene que pudo haber sido drogada antes de la agresión.

La Fiscalía Oriente confirmó la recepción de la denuncia, aunque no se dieron más detalles para proteger a la víctima. Este nuevo escenario llevó a la abogada defensora de Valdivia, Erika Maira, a renunciar a la defensa, aduciendo que desconocía esta segunda acusación.