“Es súper doloroso para mí”: Maite Orsini sobre denuncias de violación contra Jorge Valdivia

Al pasar de los días van saliendo a la luz nuevas declaraciones y posturas respecto al presente que vive el exfutbolista Jorge Valdivia luego de ser denunciado en dos ocasiones por el delito de violación, quien hoy cumple con prisión preventiva en la cárcel de Rancagua mientras se realiza la investigación con plazo de 90 días por parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Sin ir más lejos, durante esta jornada en el matinal de Chilevisión –Contigo En La Mañana– hicieron público los testimonios de los garzones del restaurante en el que figuraba Valdivia y la denunciante el pasado domingo 20 de octubre.

Uno de los trabajadores detalló que “eran más de las 11 de la noche, 11 y 5 aproximadamente, y veo que este hombre me dice que si encuentro un iPad lo guarde y me señala a ella, la niña que estaba con él. En ese momento me acerco a la garzona que trabaja conmigo y le digo qué pasó y me dice que se le perdió el celular a la señorita y no lo encuentra”.

Además, aseguró que su compañera había ido al baño, que fue donde encontró el celular, ante lo que “se lo pasa a la niña, (quien) le dijo a mi colega, ‘gracias, me salvaste la vida, me siento muy mareada’ y se retiró del restaurante” .

El sufrir de Maite Orsini

Ya en los últimos minutos de este último viernes de octubre, el equipo periodístico de Hay Que Decirlo (Canal 13) llegó hasta el domicilio de la diputada por el Frente Amplio (FA) y expareja de Jorge Valdivia, Maite Orsini, para conocer su postura a raíz de las denuncias en contra de quien fuera panelista de ESPN Chile.

Siguiendo esta línea, la joven legisladora de 36 años, quien estaba en compañía de su mascota, fue concisa pero sincera en admitir que “es súper doloroso para mí” .

Cabe resaltar que el mismo equipo de trabajo de la parlamentaria ya había asegurado hace algunos días que el vínculo entre el exseleccionado y la congresista había terminado “hace un buen tiempo”.