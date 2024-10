Trabajadores de restaurante donde Jorge Valdivia y denunciante estuvieron también declararon: “Me salvaste la vida”

A medida que pasan los días de conocerse las denuncias por violación en contra de Jorge Valdivia, se van conociendo más detalles de los hechos. En “Contigo en la Mañana”, dieron a conocer el testimonio de trabajadores del restaurant en donde el exjugador estuvo con una de las denunciantes el domingo pasado.

Los trabajadores del “Chicha en Ají” debieron entregar sus declaraciones, y uno de ellos precisó que la presunta víctima llegó el domingo a las 21.30 horas al local y sola, pidiendo un pisco sour. Momentos después lo hizo Jorge Valdivia.

La mujer a los minutos después ya estaba en estado de ebriedad, de acuerdo a la versión de uno de los garzones.

Ya en ese contexto, la denunciante fue al baño donde perdió el celular, y de acuerdo al testimonio de uno de los trabajadores: “Eran más de las 11 de la noche, 11 y 5 aproximadamente, y veo que este hombre me dice que si encuentro un iPad lo guarde y me señala a ella, la niña que estaba con él. En ese momento me acerco a la garzona que trabaja conmigo y le digo qué pasó y me dice que se le perdió el celular a la señorita y no lo encuentra”.

Sumado a esto, relata que la garzona efectivamente fue al baño donde encontró el teléfono, por lo que “se lo pasa a la niña, (quien) le dijo a mi colega, ‘gracias, me salvaste la vida, me siento muy mareada’ y se retiró del restaurante”.

La denunciante precisó que tiene una laguna entre el restaurante y su casa, ya que se despertó al día siguiente, es decir, el lunes, ya en su cama sin recordar absolutamente nada, ante lo cual llamó a Valdivia al percatarse que tenía señales corporales de haber tenido relaciones sexuales.

La versión de Jorge Valdivia

Por otro lado, Jorge Valdivia dijo en su declaración que hubo una relación de “coqueteo” que comenzó días del encuentro en un restaurant de comida peruana y que luego, terminó en el departamento de la mujer. Valdivia aseguró que todo fue consensuado, mencionando que ella estaba consciente de lo ocurrido.

La comida y la visita al departamento de la mujer ocurrió un domingo y luego la mañana del lunes conversaron. “El día lunes en la mañana recibí unos mensajes de ella y no le pude contestar en el minuto, pero después la llamé por teléfono y me preguntó qué es lo que había pasado, me dijo que no se acordaba y que le dolía la cabeza”, aseguró Valdivia.